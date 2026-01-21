Bakan Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreni için İsviçre'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu Şartı imza törenine katılmak üzere İsviçre'ye gidecek.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılmak üzere 22 Ocak tarihinde İsviçre'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın İsviçre'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen gideceği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Gazze Barış Kurulu'na davet etmişti. - ANKARA
