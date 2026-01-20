Bakan Göktaş'tan Atlas Çağlayan'a Taziye Ziyareti

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da acımasızca hayattan koparılan evladımız Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, başsağlığı dileklerini ileterek ailemizin yanında olduğunu ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti" dedi.

Göktaş, "Bakanlık olarak, bu zor süreçte hem hukuki hem de psikososyal destek mekanizmalarımızla ailemizin yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Atlas evladımızın mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.