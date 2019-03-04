Bakan Gül: "Sigorta Şirketlerine ve Simsarlara Kanmayın"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Avukat mesleğinin ikamesi yoktur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Avukat mesleğinin ikamesi yoktur. Trafik kazalarında ya da başka şekillerde avukatın önüne geçerek sigorta firmalarına ya da bu işin simsarlarına asla bir hak edeceğim diye vatandaşlarımız kapılmasınlar hak aramanın ya da savunmanın en temel unsuru avukattır" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas ziyaretleri kapsamında valiliğin ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Gül'e ziyaret anısına Başkan Aydın çeşitli hediyeler takdim etti. Sivas'ın tarihi ve turistik yerleriyle Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni de gezen Bakan Gül daha sonra Sivas Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve adliye çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakan Gül burada adliye personelinin sorunlarını dinledi.



Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Çok şükür adliye personelimizin özellikle mübaşirlerimizin bize teşekkürleri oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle arkadaşlarımızın genel idare hizmetler sınıfına geçti. Çünkü hak ettikleri bir talepti. Uzun yılları bekledikleri bir konuydu. Bu hususta mübaşirlerimizin bu haklı talebine de bizlerde sözcülük yaptık. Hamdolsun büyük bir hayal gerçekleşmiş oldu. Geç de olsa buna kavuşmaları bizim için büyük bir sevinç kaynağı, yine zabıt katibi arkadaşlarımızın sorunları vardı. Bunları halletmiş olmanın büyük bir memnuniyetini gördük. Daha yapacağımız, atacağımız adımlar var. Elbette bunların notlarını da aldık ve yaptığımız çalışmaları paylaştık. Yazı işleri müdürlerimizle ilgili yapacağımız özlük haklarıyla ilgili çalışmalar var bunları paylaştık" dedi.



"Hukuktan üstün güç veya kurum yoktur"



Hakim ve savcıların soruşturmalar ile yargılamaları büyük bir titizlik ve özveriyle sürdüğünü söyleyen Bakan Gül, "Adalet devletin temeli ve adaletin temeli de hukuk, terörle çok etkin bir mücadele yapan bir devletiz. Tüm bu mücadeleyi yaparken FETÖ başta olmak üzere iki kırmızı çizgimiz var. Bunlardan biri kararlılıktır FETÖ başta olmak üzere ülkemizin hukukunu, bağımsızlığını, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Türkiye'yi hukuk devleti çizgisinden kimse uzaklaştıramayacaktır. Hukuktan başka hiçbir üstün güç, hiçbir kişi veya kurum yoktur. Hukukun üstünlüğünü daha da geliştirici çalışmalar yapacağız. İkinci kırmızı çizgimiz bunu yaparken adalet ve hakkaniyet çizgimizden asla ayrılmayacağız. Suçluyla masum vatandaşı birbirinden ayırt ederek tüm bu mücadele yapılmaktadır. Bu da bizim diğer kırmızı çizgimizdir. FETÖ ile mücadele ederken FETÖ'nün üslubu ya da o örgütlerin üslubu, usulüyle değil hukukun emrettiği usulle bu mücadeleyi yapmak temel kırmızı çizgimizdir. Hukuk devleti olmanın diğerlerinden farkı budur. Terörle mücadele ederken de hukuktan ayrılmamak bizim temel yaklaşımımız temel prensibimizdir. Hakim, savcı arkadaşlarımız tüm personellerimizle bu çabayı bu şekilde göstermektedirler." diye konuştu



"Yargı reform belgesini kamuoyuyla paylaşacağız"



Yargı reform belgesinin son halini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Bakan Gül, "Çok önemli kararlar almış durumdayız. Bu çerçevede hakim ve savcı atamalarında 70 puanın getirilmesi önemli bir aşamadır. Bu sene 6 bin hakim ve savcı arkadaşımız meslek içi eğitime tabi tutulacaktır. Hakimler ve Savcılar Kurumumuz bunun planlamasını yaptı. Duruşmalara engel olmadan bu çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu.



"55 bin vatandaşımız hakkında soruşturma açılmasına gerek görünmedi"



Adliyede kimsenin lekelenmediği bir yargılama sürecinin titizlikle devam ettiğinin altını çizen Bakan Gül, "Türkiye'de 55 bin vatandaşımız hakkında soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Genel soyut iftiralarla hakkında savcılığa şikayette bulunulmuş ama başsavcılarımız bu iftirayı görmüş hiçbir şekilde evine, işyerine polis göndermeden lekelenmesini önlemiş 55 bin vatandaşımız çıkarmış olduğumuz bu kanun ve düzenlemeyle yargı mensuplarımızın titiz çalışmasıyla 55 bin vatandaşımız lekelenmemiş evine ve işyerine polis gitmemiştir. Bunu daha da güçlendireceğiz. Bizim temel yaklaşımımız adaletin, hukukun korunması, geliştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesidir" ifadelerini kullandı.



"Simsarlara vatandaşlarımız kapılmasınlar"



Avukat mesleği ile ilgili de vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Gül, "Avukat mesleğinin ikamesi yoktur. Trafik kazalarında ya da başka şekillerde avukatın önüne geçerek sigorta firmalarına yada bu işin simsarlarına asla bir hak edeceğim diye vatandaşlarımız kapılmasınlar hak aramanın ya da savunmanın en temel unsuru avukattır. Avukat mesleğinin ikamesi yoktur. Hiçbir şekilde alternatif çözüm yolları da dahil avukatlığı ortadan kaldırmaz. Bu konuda da her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu şekilde hak kaybına uğramasını elbette bizde kabul edemeyiz. Bu konuda bir haksızlığa veya hak ihlalini uğradıklarını düşünmeleri halinde savunma haklarını avukatlar marifetiyle yapmalarını bende bu vesileyle tavsiye ediyorum" dedi. - SİVAS

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında

Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı