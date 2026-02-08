Bakan Kacır\'dan Kadın Başkan\'a Destek

'EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUM'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş'e yönelik sarf edilen çirkin ve seviyesiz ifadeleri en güçlü biçimde kınıyorum. Bir kadının, milletimizin oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının giyimi üzerinden hedef alınması hadsiz ve yakışıksız bir tutum; aynı zamanda milli iradeye ve Anadolu insanının örf, adet ve değerler bütününe yöneltilmiş bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,