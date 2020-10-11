Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak"

11.10.2020 12:25

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Formula-1 yarışları öncesinde asfalt yenileme törenine katılan ve asfalt kazıma aracına binerek çalışmaların startını veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği...

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Formula-1 yarışları öncesinde asfalt yenileme törenine katılan ve asfalt kazıma aracına binerek çalışmaların startını veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Formula-1 yarışı öncesinde asfalt yenileme çalışmalarının startını verdi. Asfalt yenileme başlangıç törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak katıldı. 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek Formula-1 yarışları öncesinde pistte yenileme çalışmalarına başlandı.

"İSTANBUL ÖNEMLİ BİR YARIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Bakan Karaismailoğlu, "Bugün önümüzdeki günlerde 9 yıl aradan sonra Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak olarak İstanbul Park'tayız. Onun start noktasındayız. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından birisi olan İstanbul Park'ta Formula-1 yarışlarının 14. etabını burada gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonun en iyi şekilde yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz de gerekli desteği, en iyi şekilde veriyoruz. İstanbulumuz ve ülkemiz için çok önemli bir yarışa ev sahipliği yapmanın heyecanı içindeyiz" dedi.

"FORMULA-1 ASFALTINI EN İYİ ŞEKİLDE YENİLEYECEĞİZ"

Gerekli planlamaları yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz. Salgın sürecinden dolayı burada seyirci alamıyoruz. Mevcut pistimizin asfaltının yenilenmesi gerekiyordu. Biz de bakanlık olarak buranın asfaltını en iyi şekilde yenileyeceğiz. Formula-1 yarışları için çok özel bir asfalt gerekiyor. Özellikle işçilik ve imalat gerektiren bir işlem olduğu için özen gösteriyoruz. Bizler de yüksek mühendislik gerektiren bu işlemi en kısa sürede bitirip hizmete sunacağız. Gerek İstanbul Park'ın içindeki desteklerimiz, gerekse dışarıdaki desteklerimiz en iyi şekilde yarış bitene kadar devam edecek. İnşallah bir ekip olarak bu işin en başarılı şekilde tamamlanması için bütün gayretimizi göstereceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Dün Hakkari'deydik. Daha önce Mardin'deydik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin her bir noktasında vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yapıyoruz. Dünyanın örnek aldığı en önemli projeleri yapmanın gururunu taşıyoruz. Ülkemize yakışır ve İstanbul'u temsil edecek bir yarışı yapmanın sorumluğunu ve heyecanını taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından asfalt kazıma aracına binen Bakan Karaismailoğlu, ilk startı vererek pistin asfalt yenileme çalışmalarını başlattı.

5.3 kilometre büyüklüğünde ve 14 ayrı viraja sahip olan dünyanın en zorlu yarış pistindeki yenileme çalışmalarının yaklaşık 1 haftada tamamlanması bekleniyor.

-İHA-

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak

Adil Karaismailoğlu, Formula 1, İstanbul, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak' - Son Dakika

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