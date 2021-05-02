Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi

02.05.2021 18:03

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi Bakan Kasapoğlu: "Tarihi ve doğal açıdan zengin olan bölgede spor turizmi ve geleneksel sporlarımızla ilgili çalışmalarla güçlendireceğiz" Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi

Bakan Kasapoğlu: "Tarihi ve doğal açıdan zengin olan bölgede spor turizmi ve geleneksel sporlarımızla ilgili çalışmalarla güçlendireceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmı ile Emre Gölü'nde gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak, "Bu tarihi ve doğal açıdan zengin olan bölgeyi inşallah hem spor turizmiyle hem geleneksel sporlarımızla ilgili çalışmalarla güçlendirerek daha farklı bir boyuta taşıyacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Kasapoğlu, son dönemde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile hazırlanan projeler kapsamında adeta turizm kalkınma atağının gerçekleştirildiği tarihi Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek, AK Partili milletvekillerinden oluşan kalabalık bir heyet ile vadinin İhsaniye ilçesine Ayazini köyünde yütülen restorasyon çalışmaları ve Emre Gölü'nü ziyaret etti. Köydeki Frig eserleri ile ilgili Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe bilgilendirmelerde bulunurken, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Emre Gölü'ne geçti. Burada Frigya Atlı SporBinicilik ve Okçuluk Spor Kulübü üyeleri tarafından atlarla karşılanan Bakan Kasapoğlu, kulüp üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hakikaten biniciliğe yönelik burada ciddi bir çalışma var"

Emre Gölü'nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, vadide valilik aracılığı ile gerçekleştirilen yatırımlara değindi. Vadide spor alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Kasapoğlu, "Hem spor alanında hem gençlikle ilgili çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz hem de yenileriyle Afyonkarahisar'ımızı, buradaki yatırımlarımızla taçlandırıyoruz. Tabi şimdi bu Emre Gölü kenarındayız. Burada da yeni çalışmalarımız olacak. Az önce gençlerimiz karşıladı bizi atlarıyla. Hakikaten biniciliğe yönelik burada ciddi bir çalışma var ve potansiyel var. Bunu da yine güçlendirme adına görmüş olduğunuz bölgede binicilik tesislerimizi inşallah ihalesi de tamamlandı ve önümüzdeki günlerde inşaatı da başlayacak. Bu tarihi bölgeyi bu doğal açıdan zengin olan bölgeyi inşallah hem spor turizmiyle hem geleneksel sporlarımızla ilgili çalışmaları da güçlendirerek daha farklı bir boyuta taşıyacağız. Ben hem bölgemize hem ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Frig Vadisi Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde kalırken, vadi özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi
Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi

Mehmet Kasapoğlu, Gökmen Çiçek, Karahisar, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu Frig Vadisi'nde yürütülen spor turizmi yatırımlarını değerlendirdi - Son Dakika


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