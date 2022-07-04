Denizlili Berfin altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Denizlili Berfin altın madalyanın sahibi oldu

04.07.2022 09:21
Denizlili Berfin altın madalyanın sahibi oldu

Finlandiya'da düzenlenen Goalball Gençler Avrupa Şampiyonasında Denizlili Berfin Altan'ın da forma giydiği Kadın Milli Takımı, finalde İsrail'i 11-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Finlandiya'da düzenlenen Goalball Gençler Avrupa Şampiyonasında Denizlili Berfin Altan'ın da forma giydiği Kadın Milli Takımı, finalde İsrail'i 11-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

30 Haziran-04 Temmuz tarihlerinde Goalball Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlendi. Son iki olimpiyatta takım halinde altın madalya kazanan Goalball Milli Takımı, başarı çizgisini genç sporcularıyla da devam ettirip önemli bir başarıya daha imza attı.

Finalde İsrail'i devirdiler

Goalball Milli Takımımız grup maçlarının ardından karşılaştıkları İsrail ve İngiltere'yi 13-3 teknik üstünlükle mağlup etti. Finalde İsrail ile karşılaşan Genç Milliler, sahadan ezici üstünlükle 11-1 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Milli Takım ile Finlandiya'da ay-yıldızlı milli formayı giyen Denizlili Milli Sporcu Berfin Altan, finalde Millilerin gollerine katkı sağladı. Finalde İsrail karşısında 6 gol atan Milli Sporcu, toplamda 24 gole imza attı. Milli takım şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bakan Kasapoğlu kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i mağlup ederek şampiyon olan 19 Yaş Altı Golboall Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golboall Şampiyonası'nda İsrail'i finalde mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Golboall Kadın Milli Takımı'mızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Genç millilerimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, millilerimize başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İlman'dan Berfin'li millilere tebrik

Genç Kadınlar Golboall Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan ve Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımı, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman kutladı. Denizlili Berfin Altan'ın da yer aldığı Genç Kadınlar Milli Takımının büyük başarıya imza attığını söyleyen İlman, şampiyonlukta pay sahibi sporcuları, teknik direktör Gültekin Karasu ile tüm ekibi ve Türkiye Görme Engelliler Federasyonunu tebrik etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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