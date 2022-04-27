Bakan Kurum, Sivas Savaş Atları Müzesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, Sivas Savaş Atları Müzesi'nde incelemelerde bulundu

27.04.2022 17:32
Bakan Kurum, Sivas Savaş Atları Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta, aralarında tescilli yapıların da yer aldığı Haralar bölgesinde hayata geçirilen Hamidiye Kültür Bahçesi ile Yumurtatepe Bölge Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta, aralarında tescilli yapıların da yer aldığı Haralar bölgesinde hayata geçirilen Hamidiye Kültür Bahçesi ile Yumurtatepe Bölge Parkı'nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Hamidiye Kültür Bahçesi'nde incelemede bulunan Bakan Kurum, Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Kurum, daha sonra burada "Sıfır Atık Projesi"ne dikkati çekmek için gösteri sunan öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklara hitaben konuşan Kurum, projenin öneminden bahsetti.

Özellikle öğrencilerle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyleyen Kurum, "Geleceğimizin umudu olacaksınız. Kaynaklarımız sınırsız değil, ağaçlarımızı, suyumuzu, ormanlarımızı hep birlikte korumak zorundayız. O yüzden attığımız her adımda, yaptığımız her işte geri dönüşümü önceliklendireceğiz." dedi.

Bu sayede sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediklerini dile getiren Kurum, "O yüzden bu manada yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyoruz, destekliyoruz. Hep birlikte güzel bir Türkiye için bu mücadeleyi evden, okuldan başlayarak vereceğiz. Bu mücadelede bizlerin yol arkadaşı olacaksınız." diye konuştu.

Atlı okçuluk ekibinin sunduğu gösterileri de izleyen Kurum'a, Kangal köpeği yavrusu hediye edildi.

Bakan Kurum gazi cenazesine katıldı

Kurum, daha sonra kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazi Yüksel Yıldırım'ın (45) Ayyıldız Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kurum, Yıldırım'ın ailesine başsağlığı diledi.

Yumurtatepe Bölge Parkı'nda da incelemede bulunan Kurum, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den bilgi aldı.

Kurum'a ziyaretleri sırasında AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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