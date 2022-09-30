BAKAN KURUM SOSYAL KONUT PROJESİNDE KARIŞIKLIK OLMADIĞINI 5 MİLYON BAŞVURUDAN ANLIYORUZ

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın organize ettiği '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Samsun'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toybelen Sanayi Sitesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, 'Samsunlu hemşerilerimin çok güzel bir sözü var 'At, üstündeki yiğide göre şahlanır.' Biz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'yi şahlandırmaya; yatırım, istihdam ve üretimle ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. İşte; milletin evinde sosyal konut hamlemizi Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Allah'a hamdolsun; bu projemizi başta gençlerimiz olmak üzere emeklilerimiz, engellilerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile aziz milletimizin her bir ferdi sahiplendi. Sadece konutlar için bile başvuru sayısı 5 milyonu buldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona kadar çıkarmak için de çalışmalarımıza başladık. Biz istiyoruz ki; bu ülkenin gerçek yükünü çeken, cefakar, vefakar olan imkanı kısıtlı vatandaşlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olsun. Tabi bu muazzam projeyi sindiremeyenler; sağından solundan çekiştirip iftira atmaya başladılar. Memlekete faydası olmayan, iş yapmayıp iftira atan bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor. Ne yaparsanız yapın; projemizi milletimiz sahiplendi. Suyu bulandıramayacaksınız. Sosyal medyada oynadığınız tiyatrolara seyirci bulamayacaksınız' dedi.

'ONLAR MİLLETİN KENDİLERİNE MUHTAÇ OLMASINI İSTİYOR'

Bu projeleri de millete en güzel şekilde hazırlayıp teslim edeceklerini belirten Bakan Kurum, 'Gençlerin seçilme yaşının 18'e düşmesine engel olanlar, elbette ki 1 milyon 700 bin gencimizin ev sahibi olma arzusunu da kabullenemiyorlar. Onlar istiyorlar ki; küçük gördükleri milletimiz, kendilerine muhtaç kalsın. Onlar istiyorlar ki; güvenmedikleri gençlerimiz, onlara bel bağlasın. Onlar istiyorlar ki; tepeden baktıkları emeklilerimiz bir yere gelemesin. Onlara Samsun'dan sesleniyoruz Hangi yalanı atarsanız atın, hangi senaryoyu yazarsanız yazın, hangi masada neyin hesabını yaparsanız yapın; biz bu projeyi, 20 yıldır nasıl yaptıysak yine öyle yapacağız ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde teslim edeceğiz, milletimizin duasını alacağız. Siz, gizli ortaklarınızla 6+2'li masanızda beceriksizliğin öncülüğünde, liyakatsizliğin ufkunda, taşeronluğun yolunda yürümeye devam edin. Biz; milletimizle gönül gönüle olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Siz, hangi devletlerin kapılarını aşındırırsanız aşındırın, kimden icazet alırsanız alın; biz, sadece milletin kapısında bekleyecek, yalnızca milletimizi dinleyeceğiz, yalnızca milletimizin dediğini yapacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken de bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı rekor bir oyla Allah'ın izniyle seçeceğiz' şeklinde konuştu. Bakan Kurum, konuşmalarının ardından Toybelen Sanayi Sitesi'nden yapılan canlı bağlantıyla temel atma törenine katıldı. Program, düzenlenen açılışın ardından sona erdi. (DHA)