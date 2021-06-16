Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi (3) - Son Dakika

BAKANLIK OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Ticaret Bakanlığı, Mersin Limanı'nda 1 ton 150 kilo kokainin ele geçirildiği operasyonunun detaylarını paylaştı. Buna göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvador'dan yüklenerek Türkiye'ye gelen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli bir konteyner, Genel Müdürlük ekiplerince takibe alındı. Konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (NARKOKİM) ekipleri harekete geçti. Şüpheli konteyner, gemiden tahliyesinin hemen ardından x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi ve devreye narkotik dedektör köpekler girdi. Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Yapılan aramada, 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi. Bu rakam, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlı kokain olarak kayıtlara geçti.