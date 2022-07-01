Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 5 bin 500 TL olarak açıkladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammını açıkladı. Açıklamaya göre yeni asgari ücret 5 bin 500 TL oldu.

Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu

Kaynak: İHA

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