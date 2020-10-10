Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısını yakaladık - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısını yakaladık

10.10.2020 13:10
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısını yakaladık, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bakan Selçuk: Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısını yakaladıkAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi' kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'sinin...

Bakan Selçuk: Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısını yakaladık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi' kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'sinin istihdam edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sektörlerin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için çeşitli alanlarda İŞKUR aracılığıyla mesleki eğitim kursları düzenleyerek eğitimler verdiklerini ve bu kapsamda Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ile 8 bine yakın kişiye eğitim sunulduğunu belirtti. Bakan Selçuk, proje kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlananların yüzde 77'sinin istihdam edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bu proje ile Mesleki Eğitim Kurslarının standartlarını daha da yükselterek, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel nitelikte eğitimler geliştirdik. Proje kapsamında ilk olarak İstanbul'da daha sonra Ankara'da bilişim alanında eğitimler verdik" dedi.'8 BİNE YAKIN KİŞİYE EĞİTİM VERDİK'2015 yılında hayata geçirilen Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde bilişim sektörüne yönelik mesleklerde eğitimler verildiğini belirten Bakan Selçuk, "Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Sistem Ağ Uzmanlığı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uzmanlığı, Web ve Mobil Programlama, Siber Güvenlik Uzmanlığı, Bulut Bilişim Uzmanlığı mesleklerinde toplam 8 bine yakın kişiye eğitim verdik" diye konuştu.

Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Uzmanı Projesi'nden yararlanmak isteyen kişilerin ilgili alanlarda lisans veya ön lisans mezunu olması gerektiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Böylece eğitimlerin daha kaliteli bir şekilde uygun hedef kitleye verilmesini sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısını yakaladık

Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Eğitim, İstihdam, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Bakan Selçuk: Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısını yakaladık - Son Dakika Ekonomi

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