Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Pide Hamuru Açtı

Bakan Selçuk Pide Hamuru Açtı

1 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın programı kapsamında Yenipazar'da ziyaret ettiği bir pidecide, pide hamuru açtı.

Bakan Selçuk Pide Hamuru Açtı, System.String[]
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın programı kapsamında Yenipazar'da ziyaret ettiği bir pidecide, pide hamuru açtı. Pide ustası, Bakan Selçuk'un açtığı hamuru beğenip, yetenekli olduğunu söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, seçim çalışmaları kapsamında Yenipazar ilçesini ziyaret etti. Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç da kızı Bakan Selçuk'a eşlik etti. Bakan Selçuk, Aydın genelinde babasıyla birlikte birçok pide ustası yetiştiren AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer'in pideci dükkanına misafir oldu. Bakan Selçuk, dükkanda pide hamuru açtı. İşletme çalışanı pide ustası, Bakan Selçuk'a tam not verdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhur İttifakı Yenipazar Belediye Başkan Adayı MHP'li Suat Menderes, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sümer de Bakan Selçuk'a eşlik etti. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:44 Kaynak: DHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Yenipazar, Ziya Selçuk, Güncel
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