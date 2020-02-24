Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba - Son Dakika
Son Dakika Magazin Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba - Son Dakika Magazin

Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba

13 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yer alan bekçi sahnesini Twitter hesabından, 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı.

Son günlerde görev tanımları tartışma konusu olan bekçilerle ilgili Arka Sokaklar dizisinde yayınlanan sahne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkatinden kaçmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da, usta oyuncu Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan sahnesini Twitter hesabından paylaştı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Rıza Baba karakterinin karşısındaki bekçiye yaklaşımı ve verdiği öğütleri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, yayınladığı videonun altına da 'Eyvallah Rıza Baba' notunu düştü. Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:22 
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