Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme

22.10.2020 15:10
Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme, System.String[]

Bir dizi ziyaret için Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, depremde hasar gören tarihi Yeni Cami'de incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, depremde hasar gören tarihi Yeni Cami'de incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2 günlük Malatya programına Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek başladı. Ziyarette Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut da hazır bulundu.

Demircan ziyaretin ardından geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde hasar gören tarihi Yeni Cami'deki çalışmaları yerinde inceledi. Buradaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Demircan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sivrice depreminde hasar gören tarihi eserlerin başında Malatya'da halk arasında Yeni Cami olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nin geldiğini söyleyen Demircan, deprem sonrası ibadete kapatılan caminin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden restore edilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Demircan, "Bundan sonra hızlı bir restorasyon süreci başlamış olacak. Camimizin kubbesi baya bir etkilenmiş, amacımız burada doğru restorasyonu yaparak, camimizi yeniden ibadete açmak. Hep birlikte bu süreci yürüteceğiz" dedi.

Bir basın mensubunun Ocak'tan bu yana kapalı olan caminin ne zaman ibadete açılacağını sorması üzerine Bakan Yardımcısı Demircan, "Bu tip tarihi eser restorasyonunda yaklaşık bir şey düşünülebilir ama imalatının içerisine girdikçe aslında tarih biraz kendisini ele verir. Diyelim ki en kısa zaman, ama bugünden tarihi telaffuz etmek için biraz erken. Onu teknik arkadaşlar süreci değerlendirip göz önünde bulunduracaklar diye düşünüyorum" diyerek cevap verdi. - MALATYA

Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme
Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme
Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme

Ahmet Misbah Demircan, Yeni Cami, Turizmi, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Demircan'dan depremde hasar gören camide inceleme - Son Dakika

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