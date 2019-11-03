Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Kacır'dan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kacır'dan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne ziyaret

Bakan Yardımcısı Kacır'dan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne ziyaret

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Kacır'dan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne ziyaret, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzman astronomlar eşliğinde Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne yapılan gezilerde ziyaretçiler, robotik kodlamadan, astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oluyor.

Bilim meraklılarına hizmet veren merkezde, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimlemek, uzayın derinliklerinde yolculuk yapıyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kacır, ziyarette, Mamak Belediyesi ile bilimin ışığında ortak çalışmalar yaparak, bilgi ve teknoloji aracılığıyla çocuklar yetiştirmeyi planlandıklarını belirtti.

Mamak Belediye Başkanı Köse de Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerini karşılayan nitelikli bir adres olduğunu vurguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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