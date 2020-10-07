Bakan Yardımcısı Özer: Toplumun mesleki eğitime bakışı olumlu yönde değişti - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "İyileştirmelerle birlikte toplumun mesleki eğitime bakışı olumlu yönde değişti. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitime ilgi artarak devam ediyor" dedi.

Mesleki Eğitim Kurulu'nun 31'inci toplantısı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında kurul üyelerinin katılımları ile 'Webinar' (video konferans) şeklinde yapıldı. Bir önceki kurul toplantısının 2017 yılında yapıldığını hatırlatan Özer, yaklaşık 3 yıl sonra yapılan bu toplantının önemine dikkat çekerek, "Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında son yıllarda mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeler yaptı. Özellikle sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurularak iş gücü piyasaları ile uyumlu bir şekilde müfredat ve haftalık ders programlarında güncellemeler yapıldı, ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirildi. Bu iyileştirmelerle birlikte toplumun mesleki eğitime bakışı olumlu yönde değişti. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitime ilgi artara, devam ediyor" dedi.Toplantıda, mesleki eğitim merkezi programları, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları kapsamına alınan, kapsamdan çıkarılan, alan/dal adı değişen, alan ile ilişkilendirilen ve ayrılan/birleşen meslek alan ve dallarının güncellenmesi ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışma esasları görüşüldü. Mesleki Eğitim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinden oluşuyor.