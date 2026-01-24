Bakan Yerlikaya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yerlikaya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Bakan Yerlikaya\'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
24.01.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğraflar seçti, AA'ya teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Yerlikaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğrafını tercih eden Yerlikaya, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat"ta Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" karesini seçti.

Yerlikaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

"Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, fotoğraf seçimini tamamlamasının ardından oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çalışmaları dolayısıyla AA'ya teşekkür eden Yerlikaya, 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasının önemli bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Yerlikaya, oylamada yer alan fotoğraflar arasından seçim yapmanın son derece zor olduğuna dikkati çekerek, "Bu kareleri çeken, Anadolu Ajansının görsel ruh yapısını en güzel şekilde aksettiren tüm deklanşör sahibi yüreklere teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni yıla ilişkin temennilerini de paylaşan Yerlikaya, 2026'nın önceki yıllara kıyasla daha fazla barış, huzur, güzellik ve esenlik getirmesi dileğinde bulundu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:16:38. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.