Bakan Yerlikaya\'dan Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Yerlikaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğrafını tercih eden Yerlikaya, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat"ta Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" karesini seçti.

Yerlikaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

"Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, fotoğraf seçimini tamamlamasının ardından oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çalışmaları dolayısıyla AA'ya teşekkür eden Yerlikaya, 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasının önemli bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Yerlikaya, oylamada yer alan fotoğraflar arasından seçim yapmanın son derece zor olduğuna dikkati çekerek, "Bu kareleri çeken, Anadolu Ajansının görsel ruh yapısını en güzel şekilde aksettiren tüm deklanşör sahibi yüreklere teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni yıla ilişkin temennilerini de paylaşan Yerlikaya, 2026'nın önceki yıllara kıyasla daha fazla barış, huzur, güzellik ve esenlik getirmesi dileğinde bulundu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.