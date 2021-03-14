Son dakika haberleri... BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI 14 MART TIP BAYRAMI'NI KUTLADI - Son Dakika

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakırköy Belediye Başkanı Doktor Bülent Kerimoğlu, "Bu pandemi sürecinde hayatını kaybeden, geçmişten günümüze hayatını hiçe sayarak emek veren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve ebediyete itikal edenlere rahmetle, bundan sonra bize hizmet edecek olan sağlık çalışanlarına da şükranlarımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VATAN SAVUNMASINDA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı'nın önünde gerçekleşen kutlama etkinliğine Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Uzman Doktor Önder Yüksel Eryiğit ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşan Önder Yüksel Eryiğit, "Biliyorsunuz bir yıldan fazla süredir tüm dünya Covid-19 sürecinde. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanları en ön saflarda canlarını siper ederek bizi korumak adına bu refleksi verdiler ve birçok canımızı kaybettik. Onların aziz hatırası üzerine saygıyla, sevgiyle ve şükranla eğilerek sözlerime başlamak istiyorum. Ruhları şad olsun" dedi. Sağlık çalışanlarının bugün olduğu gibi geçmişte de vatanın savunmasında, salgınlarda ya da herhangi bir afet durumunda devlet refleksi verdiğini vurgulayan Doktor Eryiğit, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Siyaset üstü refleks vermişlerdir. Çanakkale'de hepimiz biliyoruz, o zaman ki İstanbul Tıp Fakültesi'nin bir sınıfı tamamen şehit oldu, o sınıf mezun alamadı. 14 Mart 1919'da İstanbul işgal altındayken Tıbbiye'ye Türk Bayrağı'nı işgale karşı çekenler de bizim meslektaşlarımızdı. Sivas Kongresi'nde Hikmet Boran 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek fitili ateşleyenlerden biri olmuştur. Bugün de aynı refleks devam ediyor. Aynı refleksle sağlık çalışanları vatan savunmasına, Covid-19 sürecinde devam ediyor."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI EN ÖN CEPHEDE SAVAŞIP HAYATLARINI FEDA ETMEYİ GÖZE ALDI"

Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu ise "Bu pandemi sürecinde hayatını kaybeden, geçmişten günümüze hayatını hiçe sayarak emek veren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ve ebediyete itikal edenlere rahmetle, bundan sonra bize hizmet edecek olan sağlık çalışanlarına da şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Biz bu sağlık çalışanlarına saygı anıtını yaparken bu süreçte gece gündüz hiç mesai kavramı tanımaksızın emek veren, hayatını hiçe sayan sağlık çalışanlarına karşı küçük de olsa vefamızı ifade edelim istemiştik. Bir kez daha ümit ediyorum ki bu ölümler son olsun. Sağlık çalışanı ve tüm dünya bu salgından kurtulsun" şeklinde konuştu. Kerimoğlu "Bu pandemi sürecinde dünyanın birçok gelişmiş ülkesine oranla, pandemi sürecini bu kadar iyi yönetiyor olmamızın arkasındaki yegane gerçek Cumhuriyet'in kazanımları, kamucu sağlık politikalarının gücü ve sağlıkta her şeye rağmen çalışan emekçi arkadaşlarımızın özverisiyle bu süreci diğer ülkelere oranla çok daha iyi atlattık. Herkes evinde saklanırken 'Sokağa çıkmayın' diye çağrı yapılırken, sağlık çalışanları en ön cephede savaşıp hayatlarını feda etmeyi göze aldı" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kerimoğlu "Sağlıkta şiddete, sağlık çalışanlarına karşı saygısızlığa, sağlık çalışanlarının onca fedakarlığına rağmen onlardan esirgenen özlük ve sosyal haklar için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Alkışlar eşliğinde kürsüden inen Belediye Başkanı Kerimoğlu, sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanlarının hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından kutlama töreni sona erdi.