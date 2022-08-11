Balı fazla kaçırınca sarhoş olan ayı Türkiye'nin gündemine oturdu... Ayıyı bulan orman görevlisi konuştu - Son Dakika
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Balı fazla kaçırınca sarhoş olan ayı Türkiye'nin gündemine oturdu... Ayıyı bulan orman görevlisi konuştu

11.08.2022 16:17
Balı fazla kaçırınca sarhoş olan ayı Türkiye'nin gündemine oturdu... Ayıyı bulan orman görevlisi konuştu

Balı fazla kaçırınca sarhoş olan ayı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Balı fazla kaçırınca sarhoş olan ayı Türkiye'nin gündemine oturdu... Ayıyı bulan orman görevlisi konuştu

Bal petekte durduğu gibi durmadı

Balcı İbrahim Sögüt: "Bal tutulmasına maruz kalmış"

Ayıyı bulan orman görevlisi konuştu

"Baygın halde sallanırken gördük, önce korktuk"

DÜZCE Düzce'nin Yığılca ilçesinde balı fazla kaçırınca, sarhoş olan ayının görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayının ormangülü balı yediği öğrenilirken, bulan ormancı ise ilk kez konuştu. Korktuklarını belirten Yasin Öztal, "Çok hareket etmiyordu, sallanıyordu. Biz ilk başta korktuk" dedi. Bölgede balcılık yapan İbrahim Sögüt ise, ayının bal tutulması yaşadığını söyledi.

Olay Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü Karakaş Orman İşletme Şefliği'nde görevli Yasin Öztal ve mesai arkadaşı Cavit Karaca bölgede görev yaptıkları sırada, yol kenarında baygın bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı hemen araçlarına alan iki ormancı, Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ayı hemen veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı. Sarhoş olan ayının görüntüleri ise Türkiye'nin gündemine oturdu.

"Bal tutulmasına maruz kalmış"

Ayının ormangülü balı yediği öğrenilirken, bölgede ise bu bal çeşidi tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Ayının Karakaş bölgesinde kovanlardan balları aldığını belirten İbrahim Sögüt, "Fazla tüketim sebebiyle bal tutmasına maruz kaldı. Yol kenarında orman işletmesinde çalışan işçilerimiz bulmuş. Geldiğinde ayı halsiz ve bitkin. Yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı. Milli Parklar ekiplerine teslim ettik. Ayının gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğal hayatına bırakılacak. Ormangülü balı. Mor bitkiden geliyor. Antioksidan özelliği en yüksek ballardan bir tanesi. Bir çay kaşığı ile başlamak gerekiyor, bağışıklık güçlü ise bir yemek kaşığı da tüketebilir. Ormangülü bütün rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Bir çay kaşığı ile başlamalı. Ayı, iki, üç, dört çıta yemiştir. Biz o kadar yemeyelim. Tansiyon düşer, gıda zehirlenmesi yaşanır. Bu balın kilosu 4 bin liraya kadar yükseliyor" dedi.

"İlk başta korktuk"

Ayıyı baygın halde bulan ormancı Yasin Öztal ise, "Dün ormanda rutin kontrol yaparken yol kenarında yavru ayıya rastladık. Çok hareket etmiyordu, sallanıyordu. Biz ilk başta korktuk. Kimseyi görmeyince arkadaşımla birlikte ayıyı tutarak arabaya koyduk. Karakaş işletme şefimizi aradık, milli parklara teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Hemen teslim ettik" diye konuştu.

Öte yandan cinsiyeti dişi olan ayının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Balcı, Güncel, Son Dakika

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