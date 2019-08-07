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Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu

43 dakika önce

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, balık tutmaya gittikleri gölete giren Rafet Turgut (38), boğuldu.

Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu, System.String[]
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, balık tutmaya gittikleri gölete giren Rafet Turgut (38), boğuldu. Turgut'un cesedi ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonucu bulundu. Turgut'un babası Memiş Turgut ise arama çalışmalarını göl kenarındaki bir taşa oturarak izledi.
Gerede ilçesinde oturan 8 kişi, Yeniçağa'nın Dereköy mevkinde bulunan gölete balık tutmaya gitti. İddiaya göre saat 20.00 sıralarında alkol almaya başlayan 8 kişiden Rafet Turgut ve bir arkadaşı gölete girdi. Bir süre sonra Turgut'un göletten çıkmadığını fark eden arkadaşları, göl kenarında telefon çekmediği için Dereköy merkezine giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göletin kıyıya yakın bölgelerinde arama yapan ekipler, Turgut'u bulamayınca durum, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı balık adamlar botla gölde tarama yaptı. Bu sırada Turgut'un babası Memiş Turgut, arama çalışmalarını büyük üzüntü içinde göl kenarındaki bir taşa oturarak izledi. Turgut'un arkadaşları da gölete girdiği noktayı tarif ederek ekiplere yardımcı oldu. Turgut'un cansız bedeni saat 01.00 sıralarında gölete girdiği noktadan yaklaşık 3 metre uzaklıkta bulundu. Dalgıçlar tarafından göletten çıkarılan Turgut'un cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


- Bolu
Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
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