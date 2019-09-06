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Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu

46 dakika önce

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu, System.String[]

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

Ercan Can (55), iki arkadaşıyla Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı göletine balık tutmaya gitti.

Gece kamp yapan arkadaşlar sabah uyandıklarında Ercan Can'ı bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi gönüllü dalgıç timleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ve AKUT ekibinden gönüllü dalgıçlar su içerisinde arama yaptı.

Suya giriş noktasından 10-15 metre açığa ve 10 metre derinliğe kadar dalış yapıldı. Çalışma sonucu, kaybolan Ercan Can'a ait giysi göletin üzerinde bulundu.

Can'ın cesedi Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarıldı.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ercan Can, Eskişehir, Seyitgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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