Son Dakika Haberleri: Balıkçılar Teknelerini Tamir Ediyor

Balıkçılar Teknelerini Tamir Ediyor

1 saat önce

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, ekmek teknelerinin bakımını yapıyor.

Balıkçılar Teknelerini Tamir Ediyor, System.String[]
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, ekmek teknelerinin bakımını yapıyor.

Sezonun sonuna doğru yaklaşan Batı Karadenizli balıkçılar, az sayıda av ile denizden dönerken, bir çok balıkçı da teknesini limana çıkardı.

Batı Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan itibariyle başlayacak olan av yasağının ardından "kıyı balıkçılığı" yapmaya hazırlanıyor.

Limanda balıkçılar, ekmek teknelerini bakıma alarak tamir ve boyama işlemi yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:43 Kaynak: AA

Akçakoca, Batı Karadeniz, Güncel
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