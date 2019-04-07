Balıkçılar Teknelerini Tamir Ediyor
1 saat önce
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, ekmek teknelerinin bakımını yapıyor.
Batı Karadeniz
'in önemli limanlarından Akçakoca
'da balıkçılar, ekmek teknelerinin bakımını yapıyor.
Sezonun sonuna doğru yaklaşan Batı Karadenizli balıkçılar, az sayıda av ile denizden dönerken, bir çok balıkçı da teknesini limana çıkardı.
Batı Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan itibariyle başlayacak olan av yasağının ardından "kıyı balıkçılığı" yapmaya hazırlanıyor.
Limanda balıkçılar, ekmek teknelerini bakıma alarak tamir ve boyama işlemi yapıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:43 Kaynak: AA
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