Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 9 bin kraliçe arı üretti

BALIKESİR Eti, sütü, kuzusu ve kokoreci ile Türkiye'de adını duyuran Balıkesir, artık kraliçesi ile de anılacak. Ana Arı Üretme Tesisinde bir yılda üretilen 9 bin kraliçe arı Balıkesir başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde arıcılık ile uğraşan çiftçilere gönderildi.

Balıkesir'de üretilen kraliçe arıların liderlik ettiği kovanlarda floranın çeşitliliği nedeniyle hayıt, çiçek, çam, fıstık çamı, kestane, meşe, ıhlamur, kekik gibi birçok bitkinin balı üretiliyor. Tesiste Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla ana arı yetiştiriciliğinin yanında bal üretilip, arıcılara çeşitli destekler sunuluyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Kırsal Mahallesi yakınlarındaki Ana Arı Üretim Tesisi'nde 2022 yılı içinde 9 bin ana arı üretildiğini söyleyen tesis sorumlusu Naim Aladağ, bu rakamın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu dile getirdi. Tesiste ana arı üretiminin yanı sıra bal üretimi de gerçekleştirdiklerini belirten Aladağ, özellikle hayıt balının kadın hastalıklarını düzene sokma gibi bir etkisi bulunduğuna dikkat çekti.

"Ana arı olmadan kaliteli bal üretimi olmaz"

Ana Arı Üretme Tesisi sorumlusu Naim Aladağ çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ana Arı Üretim Tesisinde alanımızda arıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ana arı üretim tesisi olarak burası kuruldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla ana arı ve arı ürünlerinin üretimini yapmaktayız. Ama öncelikli amacımız üreticiye daha faydalı olabilmek için ana arı üretmektir. Çünkü bir kovan için en önemli done ana arıdır. Ana arı olmadıktan sonra kaliteli bal üretimi yapılamaz" diye konuştu.

"Bu yıl 9 bin ana arı ürettik"

Naim Aladağ tesiste bu yıl bal sezonu öncesinde üretilen ana arılar hakkında bilgiler vererek, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene 9 bin tane ana arı üretimini gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olduğumuz için ilk olarak Balıkesir genelindeki üreticilerimize yöneliyoruz. Bu bölgede arıcılık yapan tüm üreticilerimize bize başvurmaları halinde kendilerine ücretsiz olarak ana arıları dağıtmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bal üretiminde beşinci sıradayız"

Balıkesir genelindeki kovan sayıları ve bal üretimi hakkında da bilgiler veren Naim Aladağ, "Balıkesir ili olarak tamamen arıcılık konusunda çok iyi durumdayız. Türkiye'de arıcılık alanında ilk sıralarda yer alıyoruz ve ilk 5 içerisine girmekteyiz. Ama doğa şartlarına göre bal üretiminde artmalar veya eksilmeler olmaktadır. Ama Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize ana arı takviyesi yaparak hem kolonilerin artmasına faydalı oluyoruz hem de bal üretiminin daha kaliteli ve daha fazla olması için bu çalışmaları yapmaktayız. Biz alanda arıcılarımızın ne ihtiyacı varsa çalışmalarımızı o yöne eğiliyoruz. Mesela bu sene 3 bin civarında arı kovanı dağıtıyoruz. Geçen sene 2 bin küsur arı kovanı dağıtmıştık, bu sene arıcılarımızla yeni tekniklerle yaptırdığımız kovanları buluşturacağız" dedi.

"Balıkesir florası zengin"

Ana Arı Üretme Tesisi olarak aynı zamanda bal ürettiklerini de kaydeden Naim Aladağ, "Tesis olarak aynı zamanda bal da üretiyoruz. Balıkesir'in florası çok zengin. Diğer iller bizden daha ileride veya çok bal üretseler bile bizim kadar bal çeşidi üretemiyorlar. Balıkesir bölgesinden meşeden kestaneye, ıhlamurdan hayıta, çamdan bahar balına kadar her türlü floramız mevcut olduğu için çok çeşitli ballar üretiyoruz ve bunlar da gerçekten de halkımız tarafından sevilip takdir ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayıt balının kadın hastalıklarını iyileştirdiğine inanılıyor"

Hayıt balının kadınlara yönelik faydalarının bulunduğuyla ilgili bilgiler veren Naim Aladağ, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üretmiş olduğumuz kraliçe arıları vererek alanımızda çeşitli balların üretilmesine faydamız dokunuyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi, bizim de değer verdiğimiz hayıt balıdır. Hayıt balı eski zamanlardan beri kadın doktoru olarak geçmektedir. Bu balı sadece kadınların kullanması tavsiye edilmektedir. Hayıt balı bayan metabolizması içerisini tamamen dengeleyici ve rahatlatıcı bir faydası olduğu bilinmektedir. Bizim bölgemizde hayıt bol miktarda olduğu için bizim Balıkesir bölgemizin önemli ürünlerinden birisidir. Hayıt balının halk arasında en büyük faydası olarak kadınların genelde idrar yollarındaki sorunlarını çözdüğünü ve çikolata kistleri denen kistleri tedavi ettiği inanılıyor ve bizden yoğun bir şekilde talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Arıları öpen adam"

Balıkesir Büyükşehir belediyesi Ana Arı Üretme Tesisi çalışanlarından Hakan Eser arılarla ayrı bir bağ kuruyor. Uzun zamandır arıcılık işiyle uğraşan Hakan Eser kovandaki arıları öpmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bugüne kadar birçok kez arının soktuğu Hakan Eser, arı sokmasının şifa olduğunu belirtti.