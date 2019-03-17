Balıkesir CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Akşener'i Balıkesir İyi Parti İl Başkanlığında...
7 dakika önce
Balıkesir CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Akşener'i Balıkesir İyi Parti İl Başkanlığında ziyaret etti(Tür: Yurt)
Balıkesir CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Akşener'i Balıkesir İyi Parti İl Başkanlığında ziyaret etti
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
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