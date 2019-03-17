Son Dakika Haberleri: Balıkesir CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Akşener'i Balıkesir İyi Parti İl Başkanlığında...

Balıkesir CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Akşener'i Balıkesir İyi Parti İl Başkanlığında...

7 dakika önce

Balıkesir CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Akşener'i Balıkesir İyi Parti İl Başkanlığında ziyaret etti(Tür: Yurt)

Balıkesir CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Akşener'i Balıkesir İyi Parti İl Başkanlığında ziyaret etti

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

Balıkesir, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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