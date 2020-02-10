Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde rutin devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'ın Sarımsaklı sahili açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmekte olan bir grup göçmeni fark ederek harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 34 Afganistan, 3 Orta Afrika, 2 Somali, 2 Gambiya, 2 Togo ve 1 Mali uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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