Daha sonra Haluk Levent'le görüştüğünü anlatan Kocabıyık, "Normalde satmayı düşünmüyorduk. 1 hafta sonra yapılacak oğlumun düğününde kesecektik. Haluk bey arayınca kıramadık, onlara verdik, hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı - Son Dakika

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