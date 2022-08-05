Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği "Ahbap" satın aldı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği "Ahbap" satın aldı

05.08.2022 17:00

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki barınağa götürüldü.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki barınağa götürüldü.

Kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık'ın, Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde, Yenice Mahallesi'nde kaçan kurbanlık ineği, 25 gün sonra yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.

Zabıta ekiplerinin de desteğiyle yakalanan hayvan sahibine teslim edildi.

İneğin bulunduğu haberi sosyal medyada yer alması üzerine kuruculuğunu sanatçı Haluk Levent'in yaptığı Ahbap Platformu ineğe talip oldu.

Levent ile Kocabıyık'ın görüşerek anlaşması üzerine Ahbap Platformundan gelen ekip, ineği araca yükleyerek barınağa teslim etmek üzere İzmir'e götürdü.

İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık, AA muhabirine, ineği almak için iş adamlarının da aradığını söyledi.

Daha sonra Haluk Levent'le görüştüğünü anlatan Kocabıyık, "Normalde satmayı düşünmüyorduk. 1 hafta sonra yapılacak oğlumun düğününde kesecektik. Haluk bey arayınca kıramadık, onlara verdik, hayırlı olsun." diye konuştu.

YORUMLAR
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25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ 25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞASI İÇİN HALUK LEVENT'TEN 30 BİN TL İSTEDİ 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞASI İÇİN HALUK LEVENT'TEN 30 BİN TL İSTEDİ
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Haluk Levent, Balıkesir, İzmir, Ahbap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği 'Ahbap' satın aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda kaçtıktan 25 gün sonra yakalanan ineği "Ahbap" satın aldı - Son Dakika
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