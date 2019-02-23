Son Dakika Haberleri: Balıkesir Yoğun Kar Yağışı Edremit-Yenice Karayolu'nda Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir Yoğun Kar Yağışı Edremit-Yenice Karayolu'nda Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Yoğun kar yağışı Edremit-Yenice karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyorBalıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Yoğun kar yağışı Edremit- Yenice karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Jandarma ekipleri, zincir olmayan araç sürücülerini göndermezken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT(Balıkesir), (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:28 Kaynak: DHA

Balıkesir, Yenice, Edremit, Kar, Güncel
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