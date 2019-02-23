Balıkesir Yoğun Kar Yağışı Edremit-Yenice Karayolu'nda Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Yoğun kar yağışı Edremit-Yenice karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyorBalıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Yoğun kar yağışı Edremit- Yenice
karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor Balıkesir
'in Edremit ilçesi ile Çanakkale
'nin Yenice Karayolu'nun 15'inci kilometresinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor. Jandarma
ekipleri, zincir olmayan araç sürücülerini göndermezken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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Haber-Kamera Fatih Emrah
ERDOĞANEDREMİT(Balıkesir), (DHA
)-
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:28 Kaynak: DHA
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