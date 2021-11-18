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Balparmak Apitera yeni iyi yaşam ürünleriyle büyüyor - Son Dakika

Balparmak Apitera yeni iyi yaşam ürünleriyle büyüyor

18.11.2021 12:46
Balparmak Apitera yeni iyi yaşam ürünleriyle büyüyor

Balparmak'ın iyi yaşamı temsil eden fonksiyonel arı ürünleri markası Apitera'nın yeni ürünleri tanıtıldı.

Balparmak'ın iyi yaşamı temsil eden fonksiyonel arı ürünleri markası Apitera'nın yeni ürünleri tanıtıldı.

Balparmak'tan yapılan açıklamaya göre, Balparmak, 41 yıllık uzmanlığıyla tüketicilerle buluşturduğu, arı ürünleri ve bitkisel ürün karışımlı takviye edici gıda markası Apitera'nın yenilenen yüzü ile genişleyen ürün ailesini düzenlediği bir toplantıyla tanıttı.

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ve Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada ve Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez katıldı.

Toplantıda çekimleri Apitera markası için yapılan, kovan içindeki hayatın yanı sıra arıcıların kendi duygularıyla mesleklerini anlattıkları reklam filmleri de katılımcıların beğenisine sunuldu.

"Arıların sırrını Apitera'da saklıyoruz"

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, sektörde 41. yılını geride bırakan Balparmak'ın kurulduğu ilk günden bu yana özenle seçtiği ve ambalajladığı doğal arı ürünlerini gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında tüketicilere en iyi haliyle sunduklarını belirtti.

Ana gayelerinin dünyaya fayda sağlamak olduğunu ifade eden Balparmak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sadece bal satmıyor, arının doğaya, yaşamımıza ve dünyamıza katkılarının herkes tarafından fark edilmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Uluslararası geçerliliğe sahip akredite laboratuvarda, bal ve diğer arı ürünlerini en az 100 parametrede analiz ediyoruz. Ar-Ge Merkezimizde sadece analiz yapmakla kalmıyor, balı, yine doğallığından emin olduğumuz diğer arı ürünleriyle bir araya getirerek yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz fonksiyonel gıdaları tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına ve taleplerine göre çeşitlendiriyoruz. Ar-Ge ve inovasyonda güçlüyüz. Fonksiyonel arı ürünleri markamız Apitera da bu gücün bir sonucu. Apitera ürünlerinde arı ürünleri ile özel bitkileri bir araya getiriyoruz. Arıların sırrını Apitera'da saklıyoruz."

"Apitera, bal, propolis arı sütü ve arı poleninin yanı sıra özel bitkileri barındırıyor"

Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt da Apitera markası bünyesinde bulunan ve arı ürünleri ile bitki ekstrakları içeren ürün serisini nisan ayında daha da zenginleştirerek Apitera Plus serisi altında tüketicilerin beğenisine sunduklarını anımsatarak, Apitera ürünlerini vitamin ve minerallerle güçlendirdiklerini bildirdi.

Apitera ailesinde bulunan ürünlerin her birinin iyi yaşamı destekleyen farklı fonksiyonel özellikleri olduğunu belirten Özyurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Apitera Plus ürünleri çok özel. Çünkü içeriğinde yüzde 100 doğal, katkı maddesi içermeyen, standart ve kalite kontrolü yapılmış, etken maddesi yüksek ham maddeler var. Üstelik dozu da ayarlanmış, tek kullanımlık, hijyenik ve pratik ambalajı sayesinde cebinizde bile taşıyabiliyorsunuz. Bu özel ambalaj hava ve ışıkla teması kestiği için etken maddeleri de daha iyi koruyor. Kısacası Apitera, her an sizi arıların sırrıyla buluşturuyor. Artık bal dışındaki diğer katma değeri yüksek arı ürünleri de tanınıp daha fazla tüketiliyor. Apitera da bal, propolis arı sütü ve arı poleninin yanı sıra özel bitkileri barındırıyor. Ürün geliştirme sırasında bitkilerin bal ve arı ürünleri ile olan etkileşimlerini inceledik ve üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte çalışmalar yürüttük. Çalışmalar sırasında bitkilerin özelliklerinde değişim olmadığını gözlemledik. Bal ve bitki karışımlarının sinerjik etkileri konusundaki çalışmalarımız devam ediyor."

"Formüllerde yer alan bileşenler bilimsel araştırmaların bulguları göz önüne alınarak seçildi"

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada ise daha önceleri geleneksel deneyimlerle kazanılan bilgilere bağlı yapılan öneri ve uygulamaların artık bilimsel kanıtlarının ortaya konulduğunu aktardı.

Yine aynı süreç içerisinde bitkilerin sağaltıcı etkileri (Fitoterapi) ile ilgili araştırmalarda da belirgin bir artış gözlemlendiğini belirten Yeşilada, aynı süreçte bitkisel ilaçlar konusunda yapılan bilimsel araştırmaların oranının, tüm dönemlerde yapılan bilimsel araştırmaların yüzde 89'u olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yeşilada, şu açıklamalarda bulundu:

"Apitera ürünlerinde kalite denetimlerinden geçirilen arı ürünleri ve bitkilerden elde edilen standart ekstreler bir araya getirilerek yararlı olabilecek bir sinerji yaratılması amaçlandı. Formüllerde yer alan bileşenler bilimsel araştırmaların bulguları göz önüne alınarak seçildi ve uluslararası sağlık kurumlarının önerdiği limit değerler doğrultusunda bir araya getirildi."

Klinik Beslenme Uzmanı Selahattin Dönmez de "Apitera ürünlerinde hem yetişkin hem de çocuklara özel olarak formüle edilmiş bilimsel içerikli iyi beslenmeyi destekleyici besinler fizyolojik ihtiyaca uygun olarak bal, propolis, arı poleni ve arı sütüne ek olarak doğanın bizlere sunduğu bitkilerle harmanlanarak oluşturulmuştur. En değerli noktalar; pratik kullanıma uygun olması, bilimsel bir alt yapıya sahip olarak formülasyonun hazırlanması ve güvenilir tüketim miktarının belirlenmesiyle tek kullanımlık şaseler halinde bulunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yenilenen Apitera serisi

Apitera Plus serisinde yetişkin ve çocuklar için ApiteraPropolis Plus, ApiteraMix Plus, Apitera Kids Plus ürünlerinin yanı sıra propolis, ginseng ve ginkgoile vitamin ve minerallerle güçlendirilmiş ApiteraZen Plus, ApiteraUp Plus ve ApiteraMind Plus ürünleri yer alıyor.

Apitera Zen Plus, içeriğindeki C vitamini, çinko ve selenyum ile bağışıklığı desteklerken, tavsiye edilen günlük kullanım miktarı ile yetişkin bir bireyin günlük C vitamini, selenyum ve çinko ihtiyacının yüzde 45'ini karşılıyor.

ApiteraUp Plus, içeriğindeki B vitaminleri ile enerji oluşum mekanizmasına katkıda bulunuyor. ApiteraMind Plus ise içeriğindeki DHA ile normal beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı oluyor.

Balparmak Apitera yeni iyi yaşam ürünleriyle büyüyor

Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Selahattin Dönmez, Erdem Yeşilada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balparmak Apitera yeni iyi yaşam ürünleriyle büyüyor - Son Dakika


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