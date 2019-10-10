Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma

Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma

9 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturmaDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada terör örgütleri ile bağlantılı, planlı ve organize bir şekilde söz konusu harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşım yapan 22 kişi hakkında...

Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada terör örgütleri ile bağlantılı, planlı ve organize bir şekilde söz konusu harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşım yapan 22 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Ekim 2019 tarihinde saat 16.00 itibariyle Suriye sınırları dahilinde bulunan, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için tehlike oluşturan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı başlatıldığını hatırlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medyada terör örgütleri ile bağlantılı, planlı ve organize bir şekilde söz konusu harekatı itibarsızlaştırma, maniple etme ve olumsuz algı oluşturmak amacıyla suç ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 22 kişi hakkında söz konusu durumlar nedeni ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma

Barış Pınarı Harekatı, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:16 Kaynak: İHA
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