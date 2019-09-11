Barry buzan ve amitav acharya uluslararası ilişkileri istanbul'da konuşacak

TÜRKİYE'NİN uluslararası ilişkiler disiplinindeki birikiminin tartışılacağı 'Küresel Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Çalıştayı', alanının önde gelen iki ismi Barry Buzan ve Amitav Acharya'nın katılımıyla, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından 20 Eylül 'de gerçekleştirilecek.

Küresel Çalışmalar Platformu ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) ortaklığında düzenlenen 'Küresel Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Çalıştayı', uluslararası ilişkiler alanının önde gelen isimlerinden Barry Buzan ve Amitav Acharya'nın yanı sıra Türkiye'den önemli akademisyenleri ağırlayacak.

20 Eylül'de FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek programda hem uluslararası ilişkiler disiplininin kuruluşunun 100'üncü yılında geldiği nokta hem de Türkiye akademisinin uluslararası ilişkiler disiplinindeki birikimi, disipline yönelik kuramsal ve metodolojik çalışmaları değerlendirilecek.

Barry Buzan ve Amitav Acharya'nın konuşmacı olduğu 'Küresel Uluslararası İlişkilerin Gelişimi: 100. Yılında Uluslararası İlişkilerin Kökenleri ve Evrimi' konferansı ile başlayacak program; İlter Turan, Mustafa Aydın, Faruk Yalvaç, Muhittin Ataman ve Bahar Rumelili gibi akademisyenlerin yer aldığı 'Küresel Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Çalıştayı' ile devam edecek.

BARRY BUZAN KİMDİR

Barry Buzan, London Ekonomi Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümünde Emeritus Profesör, Kopenhag, Jilin ve Çin Dış İlişkiler Üniversitelerinde fahri profesör ve İngiltere Akademisi üyesidir. Uluslararası ilişkiler disiplininde geliştirdiği 'Bölgesel Güvenlik Kompleksi' teorisi ile tanınan Buzan, İngiliz Okulu ekolünün en üretken temsilcileri arasında yer alıyor. Buzan'ın 25'ten fazla kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

AMİTAV ACHARYA KİMDİR

Amitav Acharya, Washington Amerikan Üniversitesi'nde profesör ve UNESCO kürsüsü başkanıdır. 2014-2015'te dünyanın en büyük uluslararası ilişkiler derneği olan 'Uluslararası Çalışmalar Derneği'nin (ISA) başkanlığını yapmıştır. ASEAN ve Doğu Asya üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Acharya, disiplinin inşacı ekolünün önde gelen isimleri arasında yer alıyor.