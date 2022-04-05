Bartın Valisi Güner ve Belediye Başkanı Akın AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Bartın Valisi Güner ve Belediye Başkanı Akın AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 15:55
Bartın Valisi Güner ve Belediye Başkanı Akın AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bartın Valisi Sinan Güner ve Belediye Başkanı Cemal Akın, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bartın Valisi Sinan Güner ve Belediye Başkanı Cemal Akın, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Güner, mesajında, Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması, halkın bilgilendirilmesine yönelik doğru ve yansız haberciliğe duyulan ihtiyaç nedeniyle 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının, habercilik alanında daima öncü kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğunu belirtti.

AA'nın, Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan, dürüst, doğru ve ilkeli yayın hayatını başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bartın Belediye Başkanı Akın da Milli Mücadele yıllarından bu yana Türk halkını bilgilendirerek Türk milletinin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, sorumlu ve ilkeli haber anlayışıyla kuruluşundan bugüne kadar milletin güvenilirliğini ve saygınlığını kazandığını belirtti.

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Sinan Güner, Cemal Akın, Bartın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Valisi Güner ve Belediye Başkanı Akın AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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