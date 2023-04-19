Başıboş köpek birden karayoluna atladı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Hayrabolu ilçesi Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Dursun Sezen, kullandığı otomobille yola çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapınca savrulup refüje çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücü Sezen, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.D. ve F.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sezen'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.