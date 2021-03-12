Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu - Son Dakika

Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu

12.03.2021 05:08

Son dakika haberi... Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulunduİZMİR'in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in, kendisine ait boş dairede başına...

Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in, kendisine ait boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Apartmanda kötü kokuların yayılmasıyla ortaya çıkan cinayetin ardından soruşturma başlatan polis, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunulan 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'e ait 5'inci kattaki kiralık daireden kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri yakınlarına haber verdi. Kendisinin de bir alt katta oturduğu öğrenilen Yüksel'a ait kiralık daireye giren yakınları, trans bireyin çekyatın içinde battaniyeye sarılı vaziyette cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yüksel'in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde sinir krizi geçiren yakınları, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. İlk belirlemelere göre, Yüksel'in sert cisimle başına vurulduğu ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Bir süredir kendisine ulaşılamayan Kadir Yüksel'in en son 18 Şubat tarihinde görüldüğü ve bir daha haber alınmadığı ortaya çıktı. Kadir Yüksel'in zaman zaman il dışına gezmeye gittiği için, Yüksel'in il dışında olabileceğini düşünen yakınları defalarca aramalarına rağmen telefona cevap verilmemesi üzerine endişelenerek 1 Mart tarihinde Çamdibi Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARI

Kadir Yüksel'in ölümü ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Kan donduran cinayete kurban giden Kadir Yüksel'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ileri sürüldü. Ayrıca, Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çek yatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Yüksel'in kim yada kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, Yüksel'in yakınlarının ifadesine başvururken, ayrıca evin çevresinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kadir Yüksel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'EN SON KONUŞTUĞUMUZDA ÜZGÜNDÜ BİRAZ AĞLADI'

Kadir Yüksel'in ölümü ile büyük bir üzüntü yaşayan komşusu Hatice Bayram, trans birey ile en son konuşmasını DHA muhabirine anlattı. Bayram, Şubat'ın 18'i kandil günü aradı beni, sabah 09.00 sıralarında. Bende 'sabah sabah niye arıyorsun' dedim, 'kandil için arıyorum' dedi. Mayko derdi bana, kandilin mübarek olsun dedi. Üzgündü biraz ağladı, sinirleri bozuktu herhalde. O günden sonra hiç görmedim ama bakıyordum arabasını genelde sokağa park ederdi hiç arabasını da görmedim dedi.

'UMRE İŞİM VAR, O GÖREVİMİ YAPACAĞIM'

Kadir Yüksel'in sık sık görüştüğü bir başka komşusu Ali Eken, sokakta yaşanan bağırışmalar üzerine evinden indiğini ve Yüksel'in öldüğünü duyunca şok yaşadığını belirtti. Yüksel ile son görüşmesini anlatan Eken, Bize geldi, kahve içmiştik. Daha sonra ağlamaya başladı. Dert yanıyordu, bende nasıl istiyorsan öyle hareket et dedim. Hayat senin hayatın bizler sana elimizden geldiğince yardımcı oluruz dedim. En son görüşmemiz o şekilde olmuştu. 'Umre işim var, o görevimi yapacağım' dedi. Bayramlarda da her türlü yardımını yapıyordu. Hiç kimseye karşı kötülüğü olmadı. En kısa zamanda bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldıysa çözülmesini isterim diye konuştu.

Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu
Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu

Bayram, Polis, İzmir, Umre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Başına sert cisimle vurularak öldürülen trans bireyin cesedi çekyat içinde bulundu - Son Dakika


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