Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, deprem gerçeğini artık tüm Türkiye'nin kabul etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Depreme hazırlanmak topyekun Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevidir" dedi.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında gerçekleşen Ekim ayı belediye meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşülerek komisyonlara sevk edildi. 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrasında Büyükçekmece'de yapılan çalışmalar hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Akgün, depreme hazırlık konusunda çok ciddi bir şekilde çalışılması gerektiğini belirterek, "Belediyenin tamamı depremden sonra hafta sonu da dahil olmak üzere 24 saat çalıştı. Vatandaşların 918 müracaatı sonucunda etrafındaki binalar da dahil toplam bin 241 bina belediyemizin inşaat mühendisleri, mimarları ve jeologlar tarafından yerinde incelendi. Güzelce'de tek katlı ve Ekinoba'da kentsel dönüşüme girmiş riskli yapı kapsamında yıkımına karar verilmiş iki bina tahliye edildi. Celaliye Mahallesi'nde 3 katlı boş bina mühürlendi. Mimarsinan Funda Sokak'ta bulunan 3 katlı içi boş bina mühürlendi. Vatandaşın riskli gördüğü yapılarla olan çalışmamız devam edecek" dedi.



"Deprem kapıda hazırlanmamız lazım"



Deprem gerçeğini artık herkesin kabul etmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Akgün şöyle konuştu:



"Depreme hazırlanmak topyekun Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevidir. Deprem kapıda, hazırlanmamız lazım. İstanbul yıkılırsa Türkiye çok zora girer. Ama başka yerde deprem olursa İstanbul onları tamir eder. Allah göstermesin. Ama bilim ve teknik diyor ki İstanbul büyük bir deprem riski altındadır. Kentsel dönüşümün hızlandırılması için yasal eksikliklerin tereddütsüz giderilmesi gerekir."



Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 16 Ekim saat 10.00'da belediye hizmet binası meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL