Başkan Albayrak\'tan Halk Günü Buluşması

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, 'Halk Günü Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta düzenli olarak yapılan 'Halk Günü Buluşmaları' sürüyor. Bu kapsamda Başkan Albayrak, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Albayrak'ın konuyla ilgili açıklamasında, "En büyük makam, bir hemşehrimizin gönlünde yer edinebilmektir. Hemşehrilerimizin ilettiği her bir görüş bizim için kıymetli birer yol haritası. Taleplere çözüm üretmek ve şehrimizi daha ileriye taşımak için durmak yok, Eskişehir için çalışmaya devam" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR