Başkan Arslan verdiği sözü tuttu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'te ilk olma özelliği taşıyan Tuzcumurat Mahalle Evi projesi için müjdeyi verdi. Proje alanında mahalle evi projesini tanıttı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Edremit'te bir ilke imza attı. İlk kez yapılacak olan Tuzcumurat'a yapılacak olan mahalle evi projesiyle Edremitli vatandaşlara birçok alanda hizmet verilecek.

Toplam bin 500 metrekare alanı olan mahalle evinin içinde; 500 kişilik düğün salonu, hayır yemeği salonu, etkinlik ve toplantı salonu, 40 metrekare mutfak, taş fırınlar, 2 adet kurs sınıfı ve 80 metrekare kadınlar için el emeği merkezi yer alacak. Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan çok amaçlı Tuzcumurat Mahalle Evi'ni Başkan Arslan proje alanında anlattı. Tuzcumurat Mahallesi'nin yaşam tarzından, geleneğini ve göreneklerinden ilham alarak projeyi tasarladıklarını ifade etti.

Arslan, "Tuzcumurat Mahallemiz; geleneklerine, göreneklerine derinden bağlı ve kültürlerini yaşatmak adına oldukça duyarlı bir mahalle. Bu değerli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dimdik ayakta tutan geleneklerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevi. Bu amaçla bu projeyi tasarladık ve çalışmalara başladık. Hayır yemekleri, düğün yemekleri, toplu iftar yemekleri mahallemizde sıklıkla gerçekleştiriyor. Projemiz bittiğinde bu etkinliklerin daha rahat, hijyenik ve mahallemize yakışır şartlarda gerçekleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan proje alanının satın alınmasıyla ilgili vatandaşa bilgi verdi. Başkan Arslan, "Satıyorlar, sattılar, peşkeş çektiler gibi bir takım algılar yaratılıyor. Yalnız biz, bu önemli alanın parasını ödeyerek Edremit'imize ve Tuzcumurat Mahallemize kazandırmış olduk. Edremit Belediyesi olarak 3 bin 347 metrekare yüz ölçümü bu olan bu alanı, kendi imkanlarımızla 1 milyon 158 bin TL bedelini ödeyerek satın aldık. Çok yakında tamamlanacak olan projemizde emeği geçen; İyi Partili belediye meclis üyelerimize ve Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Proje tanıtımına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan ile birlikte CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Cıvgaz, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Tuzcumurat Mahalle Muhtarı Hüseyin Burma, belediyenin daire amirleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR