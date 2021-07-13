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Başkan Arslan; "Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz" - Son Dakika

Başkan Arslan; "Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz"

13.07.2021 15:42
Başkan Arslan;

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sanayi esnafını bir araya getirmek için 49 yıl önce kurulan S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nuri Arslan, 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi açıklamalarda bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sanayi esnafını bir araya getirmek için 49 yıl önce kurulan S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nuri Arslan, 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi açıklamalarda bulundu.

Kongre öncesi basın toplantısı düzenleyen S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, pandemi nedeniyle ertelenen ve 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan olağan genel kurula 2 adayla girileceğini duyurdu. Başkan Arslan, rakibi Cihan Gevrekoğlu ile birlikte genel kurulda yarışacağını ifade ederek, "Genel kurulda kapalı usul oylama ile seçimleri gerçekleştireceğiz. Bin 700 üyemizin katılımı ile bir kez daha seçime gidiyoruz" dedi.

Kapalı sandık oylaması yapılacak

2019-2020 yılı için olağana genel kurulunu gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Nuri Arslan, "Allah nasip ederse 17 Temmuz Cumartesi günü genel kurulumuzu yapacağız. Genel kurul öncesi sizlerle bir araya gelerek bilgilendirmede bulunmak istedik. Özellikle belirtmek istediğimiz önemli konu oylamanın açık oylama şeklinde değil hiç kimsenin mağdur olmaması için kapalı oylama sistemi ile genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Herkes gönlünden geçen kişiye oy verecek. Yönetim kurulu olarak huzursuzluk değil huzur istiyoruz. 49 yıl önce kurulan bu kooperatif Nazilli'nin en büyük değerlerinden biridir ve yaşaması lazım. Rakibimizin üzerimize atıfta bulunduğu gibi değil, biz bu kooperatifin sahibi değil emanetçisiyiz. Bu kooperatifin asla sahibi olamaz. Eğer bir talebimiz varsa bunu yönetim kurulunda ve genel kurulda sunmaları gerekmektedir" dedi.

"Amacımız öncelikli olarak ortaklarımıza hizmet sağlamak"

Nazilli esnafının taleplerinin ticari hacimlerinin ve girişimcilerinin artmasıyla doğru orantılı olduğunu söyleyen Arslan, "Nazilli'nin kalkınması ve zenginleşmesi için yeni sanayi ve imalat işletmelerine ihtiyacı var. 49 yıl önce kurulan ve çalışmalarını her geçen gün artırarak sürdüren Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimiz ilçede istihdama katkı sağlayacak önemli yatırımlara imza atmaktadır. İlçeye bugüne kadar önemli projeler kazandıran S.S. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Kasım 2020'de temelini attığı 18 dükkan tamamlanma aşamasına geldi. Büyüklüğü 400 ila bin 500 metrekare arasında değişen dükkanların küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir fırsattır. Amacımız öncelikli olarak ortaklarımıza hizmet sağlamak, ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaktır. Mevcut sanayi ve ticaret alanlarının yeterli olmadığı, girişimcilere yeni yatırım ve işletme alanlarının tahsis edilemediği günümüzde; büyüklükleri 400 ila bin 500 metrekare arasında değişen sanayi kooperatifinin kendi imkanlarıyla yaptığı bu girişimin oldukça önemli ve anlamlı olduğuna inanıyorum. Yönetim Kurulu olarak, ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki yıl büyüklükleri 200 ila 400 metrekare arasında değişen yaklaşık 200 adet daha dükkan yapmayı planlamaktayız. Nazilli Sanayi Kooperatifi olarak gücümüz ve yetkimiz dahilinde bu bölge için yatırım imkanları oluşturmaya ve katma değer sağlayacak, günün icaplarına uygun ve modern işletmeler yapmaya devam edeceğiz. Bunları da ortaklarımızın desteği ve teveccühü ile yapacağız" dedi.

"Kooperatife sahip çıkmanızı istiyoruz"

OSB genişleme alanı ve kooperatifin mevcut durumu ile ilgili bilgiler de veren Başkan Arslan, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Rakiplerine çağrıda bulunan Arslan, "Genel kurula gelip fikirlerinizi beyan edip kooperatife sahip çıkmanızı istiyoruz. Genel kurulumuz başta rakibimiz Cihan Gevrekoğlu olmak üzere tüm üyelere hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Arslan; Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz
Başkan Arslan; Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz
Başkan Arslan; Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz
Başkan Arslan; Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz
Başkan Arslan; Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz

Nuri Arslan, Nazilli, Kongre, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arslan; 'Yönetim olarak genel kurulda huzursuzluk değil, huzur istiyoruz' - Son Dakika


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