Başkan Ataç'ın 18 Mart Mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Ataç mesajında Çanakkale Zaferinin önemine vurgu yaparken Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri andı. Başkan Ataç, "Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Bu onurlu zaferde on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit olarak tarihin en önemli direnişinin sembolü olmuşlardır. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, her karışı şehitlerimizin aziz kanları ile sulanmış toprakları, on binlerce hemşehrim ile birlikte görmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Eskişehirliler olarak şanlı tarihimizi tanımak, o atmosferi yerinde hissetmek adına, kardeş şehrimiz de olan Çanakkale'ye düzenlediğimiz gezilerin önemini Tepebaşı halkının da çok iyi bildiğine inanıyorum. Emperyalist güçler karşısında kaderine boyun eğmeyi reddeden kahramanların destanı olan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda ulusumuza Mustafa Kemal Atatürk gibi dahi bir lideri armağan etmiştir. Türk bağımsızlık savaşının temelleri yine Çanakkale'nin sularında, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da atılmış ve bu zaferin ardından ulusumuz, Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığa ulaşmıştır. Çanakkale Zaferi'ni bir kez daha gurur ve mutlulukla kutlarken bu zaferin bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve birlik ruhuyla, dayanışma içinde verilen onurlu bir mücadele olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan savunmasında gözünü kırpmadan şehit düşen askerlerimizi bir kez daha minnetle anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale'de şehit düşen atalarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı

Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin

Son Dakika! Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı

Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım