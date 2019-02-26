Son Dakika Haberleri: Başkan Avcı Ankara'dan Müjdelerle Döndü

Başkan Avcı Ankara'dan Müjdelerle Döndü

30 dakika önce

Ankara'da temaslarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçeye Tarım ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulması için destek sözü aldı.

Başkan Avcı Ankara'dan Müjdelerle Döndü, System.String[]
Ankara'da temaslarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçeye Tarım ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulması için destek sözü aldı.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile makamında görüşmelerde bulunan Başkan Avcı, ilçeye kurulması planlanan Tarım ve Gıda Organize Sanayi Bölgesi için destek sözü aldı.

Altıeylül'de yapılacak proje ve çalışmalarla ilgili olan Tunç ile istişarelerde bulunan Avcı, çiftçi ve üreticilerin taleplerini de Bakan Yardımcısı'na iletti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Avcı, "Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi Tunç ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hükumetimizin katkı ve destekleriyle birlikte beraberlik içerisinde Altıeylül'e daha çok hizmet üretmeye hazırız" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:35 Kaynak: İHA

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