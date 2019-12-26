Başkan Aydın'dan telefon çekmeyen köyler için GSM şirketlerine çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aydın'dan telefon çekmeyen köyler için GSM şirketlerine çağrı - Son Dakika

Başkan Aydın'dan telefon çekmeyen köyler için GSM şirketlerine çağrı

6 saat önce

Merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, GSM şirketlerine çağrıda bulunarak, Kastamonu'nun birçok köyünde cep telefonunun çekmediğini söyledi.

Başkan Aydın'dan telefon çekmeyen köyler için GSM şirketlerine çağrı, System.String[]

Merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, GSM şirketlerine çağrıda bulunarak, Kastamonu'nun birçok köyünde cep telefonunun çekmediğini söyledi.


MHP İl Başkanlığı tarafından Cem Sultan Bedesteni'nde düzenlenen toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'nun tarihsel ve kültürel güzellikleriyle uyuyan bir dev olduğunu belirterek, o devi uyandırmak istediklerini söyledi. İmkanlar ölçüsünde kendilerine gelen taleplere karşılık verdiklerini söyleyen Aydın, 2020 yılında belediyelerin kendilerini toparlamasıyla birlikte daha iyi hizmet edeceklerini belirtti. Seçimden seçime muhtarlara müracaat eden bir siyasi parti olmayacaklarını söyleyen Başkan Aydın, "Her fırsatta mutlaka sizlerle birlikte olacağız. Dertlerinizle dertleneceğiz ki Kastamonu'muzu mağrur hale getirebilelim. Yoksa seçimden seçime sizleri hatırlayarak yapılan siyasetin, Kastamonu'ya nelere mal olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Dolayısıyla biz hiçbir şey beklemeden, hiçbir siyasi gaye ile sizlere müracaat etmeyeceğiz. Sadece dertlerinizi dinleyeceğiz" dedi.


"Bu devirde telefon çekmeyen köy mü olur"


Kastamonu'nun sorunları ve imkanları olduğunu söyleyen Aydın, "Öyle inanılmaz imkanlarla doluyuz ki, tabiri caizse maksadımız, muradımız uyuyan devi uyandırmak istiyoruz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Bunu siz olmazsanız biz bunu yapamayız. Kastamonu uyuyan bir dev. Yeraltı zenginlikleriyle, tarihsel dokusuyla, turizmin her çeşidi ile Kastamonu uyuyan bir dev. Cenab-ı Allah bize öyle güzellikler vermiş ki ama gelin görün ki bunların birçoğunda faydalanamıyoruz. Bunun birinci sebebi birlik beraberliğimizi sağlayamamışız. Bir sefer bundan kurtulacağız. Muhtarlarımızı toplantımıza davet etmek için aradığımızda ulaşamadık kendilerine. Köyde telefonların çekmediğini öğrendik. Hangi devirde yaşıyoruz. GSM şirketlerine çağrımızdır, çekmeyen köylerimizle ilgili gerekli çalışmaları yapmalarını bekliyoruz. Hangi devirde yaşıyoruz. Hastası var, acil durumu olanı var, bu devirde telefon çekmeyen köy mü olur. Bu konunun yakın takipçisiyiz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Aydın, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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