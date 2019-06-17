Başkan Beyoğlu hemşeri derneklerinden Yıldırım için destek istedi
41 dakika önce
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla gittiği İstanbul'da Diyarbakırlı derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
'ın Bağlar
İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu
, Cumhur İttifakının İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'a destek vermek amacıyla gittiği İstanbul'da Diyarbakırlı derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi.
Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi
seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye
ilçesinde, Kayapınar Ergani
ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Başkan Beyoğlu, hemşerilerinden seçimde Binali Yıldırım'a destek vermelerini istedi. Seçim çalışmaları kapsamında Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların yaşadığı bölgeleri ziyaret ederek görüşmelerde bulunan Başkan Beyoğlu, sahada edindikleri izlenimin İstanbul'daki hemşerilerinin proje ve hizmet adamı Binali Yıldırım'a tam destek vereceği yönünde olduğu belirtildi. Başkan Beyoğlu, "Hemşerilerimiz kimin kendilerine hizmet yaptığının ve bundan sonra da hizmet yapacağının bilincindedir" dedi. - DİYARBAKIR
Vicdansız adam, husumetlisinin çocuğu diye başka bir çocuğu vurdu
Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu açık oturumu dünya gündemine oturdu
İsmail Küçükkaya eleştirilere cevap verdi: Format bana ait değildi
3 yaşındaki Ayaz'a dehşeti yaşatan bakıcıyı işadamının dikkati ele verdi