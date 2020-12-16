Son dakika: Kayseri'de 15 askerin şehit düştüğü terör saldırısının 4. yılı - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, 4 yıl önce 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısını yayımladıkları mesajlarla lanetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen hain saldırıda 15 askerin şehit düştüğünü, 54 askerin yaralanarak gazi olduğunu hatırlattı.

O kara günün hala dün gibi hafızalarda yer aldığını belirten Büyükkılıç, "17 Aralık, Kayseri tarihine kara gün olarak geçti. Şehrin merkezinde komandolarımıza yapılan kalleş saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Hala dün gibi. Bir kış günü, öz çekim yapan o yiğitlerimizin son fotoğrafları hala gözümüzün önünde." ifadelerini kullandı.

Ne şehitleri ne gazileri ne de o hain saldırıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Abdulsamet Özen, Kenan Döngel, Yunus Emre Duran, Serdar Amak, Fehmi Barçın, Uğur Korkmaz, Mustafa Cihan, Arif Tuğ, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve Mesut Yaşar... 15 yiğit, 15 kahraman, 15 vatan evladı, 15 ana kuzusu, 15 babasının yiğidi, 15 sevgilisinin yari ve 15 ağabey. Şehadetlerinin 4. yılında, tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyor ve Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad mekanları cennet olsun diyorum."

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da mesajında şehitleri rahmetle anarak hainlere karşı Türk milletinin her zaman dik duruş sergileyeceğini belirtti.

Bu tür saldırıların altında başka emeller yattığına dikkati çeken Tok, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden kahpe güçler, Kayseri'deki komando tugayımızda vatani görevini yapan silahsız askerlerimizin canlarına kastettiler. Terör eylemlerinin tamamen silahsız güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştiriliyor olması, teröristlerin gözlerinin ne denli döndüğünün, alçaklığın hangi boyuta ulaştığının en büyük göstergesidir. Türk milletinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da teröre ve teröristlere karşı dik duruşunu sürdüreceğinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Güzel ülkemiz kan gölüne çevrilmeye çalışılmıştır ama dost ve düşman bilmelidir ki hiçbir terör saldırısı Türk milletini korkutamayacaktır."

"Kayseri o gün tek yürekti"

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu ise terör saldırıları ile Türk milletinin asla sindiremeyeceğinin altını çizdi.

17 Aralık 2016'da Kayseri'nin askeriyle, siviliyle, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, esnafıyla, iş adamıyla, devletiyle, sivil toplum örgütleriyle tek yürek olduğuna işaret eden Karaoğlu, "Coğrafya kaderdir cümlesini hepimiz kullanıyoruz. Türk milleti olarak bu coğrafyada çok ağır bedeller ödeyerek var olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu topraklarda var olmanın acılarını zaman zaman ağır olarak yaşıyoruz. Canımız yansa da ne topraklarımızdan ne hürriyetimizden ne bayrağımızdan ne de ezanımızdan vazgeçmeyiz. Hiçbir terör saldırısı 1924 Anayasası'nda belirtilen tanımıyla Türk milletini korkutamaz ve yıldıramaz." ifadelerini kullandı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ise terör saldırılarının Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü asla bozamayacağını, teröristlere göz açtırılmayacağını aktardı.