Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gençlerimiz de ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için muhtaç oldukları kudretin damarlarında mevcut olduğunu bilerek sürekli çalışmalı ve bu kutlu amaca ulaşmalıdır" dedi.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni için Tütün İskelesi'nde yapılan hazırlıkları inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir önemli açıklamalarda bulundu.



Milli Mücadele ateşinin yakıldığı şehir olan Samsun'un gönüllerdeki yerini her zaman muhafaza ettiğine değinen Başkan Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919'da başlattığı Milli Mücadele; bağımsızlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. O gün bu şehirde milletimiz esarete karşı direnişini ortaya koymuş, özünden aldığı güçle topyekun bir varoluş mücadelesi başlatmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında ilk tuğlayı koymuştur. Samsun'da yakılan istiklal ateşi, bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir" diye konuştu.



Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın gençlerden ve gençlikten geçtiğini belirten Başkan Demir, "Gençlerimiz de ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için muhtaç oldukları kudretin damarlarında mevcut olduğunu bilerek sürekli çalışmalı ve bu kutlu amaca ulaşmalıdır. Türk milletinin güçlenerek yükselişini sürdürmesi için emaneti devralacak gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, emaneti alan gençlerimiz koruyacak ve daha da yüceltecektir. Ne mutlu ki böyle asil bir millete yönetici olmak bizlere nasip oldu. Bana ve arkadaşlarıma düşen ise hem istiklalimizi hem de bu ülkenin istikbalini emanet edeceğimiz gençliğimizi hızla değişen dünyada, yükselişe geçen bir milletin mensuplarına yaraşır biçimde yeni dünyanın şartlarına hazırlama yolunda adımlar atmaktır" diye konuştu.



Vatandaşların bayramını kutlayan Demir, "Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek, topraklarımız üzerinde kirli emeller kuranların oyunlarını bozmak için 101 yıl önce başlatılan istiklal mücadelesinde, bir ve beraberce yürümeye devam eden aziz milletimizin ve bilahare tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN