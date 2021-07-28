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Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı - Son Dakika

Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı

28.07.2021 15:13
Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla ilçedeki Alevi kanaat önderlerine ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla ilçedeki Alevi kanaat önderlerine ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı. Gültak, "İlçemizde birçok kültür ve inanca mensup vatandaşımızın olması bizim en büyük şansımız ve zenginliğimizdir. Bu anlayışla bizler Akdeniz'e hizmet etmekten dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla Karacailyas, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde Alevi kanaat önderleri Süleyman Ürgev, Hasan Akgöl, Abdullah Canpolat, Necdet Kurtuluş, Mahmut Kurtuluş ve Mithat Yeral'ı ziyaret etti. Kanaat önderlerinin bayramlarını kutlayan Gültak, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlere Akdeniz Belediyesi Meclis Üyesi Aydın Eğin de eşlik etti.

"Gadir-i Hum Bayramını yürekten tebrik ediyorum"

Gültak, "Akdeniz, farklı kültür ve inanışlara mensup vatandaşlarımızın uzun yıllardır bir arada yaşadığı en önemli ilçelerimizden birisidir. Bu farklılıklar bizi biz yapan en büyük zenginliğimizdir. Akdeniz'de yaşayan her vatandaşımızın bayram sevinci bizim de sevincimiz, mutluluğu mutluluğumuz, derdi de ortak derdimizdir. Bu bağlamda kültürel ve inançsal zenginlikler açısından ilçemizde şüphesiz değeri büyük olan ve her yıl coşkuyla kutlanan Gadir-i Hum Bayramını yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bu birlik duygusunu gelecek nesillere de aktaracağız"

Akdeniz'de her anlamda olduğu gibi barış, huzur ve güven anlamında da köklü değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Gültak, "İlçemizde istisnasız herkese karşı temelde hoşgörünün bir yaşam biçimi haline geldiğini görmek bizler için mutluluk vericidir. Bu birlik duygusunu bizler bugün olduğu gibi yarın da gelecek nesillere aktaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Alevi hemşerilerimizin, Hz. Muhammed'in veda haccı dönüşünde Ehl-i Beyt'inden Hz. Ali'yi taltif ettiği gün olarak kutlanan Gadir-i Hum Bayramını kutlar, başta ilçemiz Akdeniz'e, kentimiz Mersin'e ve tüm ülkemize barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı
Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı
Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı
Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı

Hisarcık, Akdeniz, Mersin, Alevi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Gültak, Gadir-i Hum Bayramını kutladı - Son Dakika


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