Başkan Gürkan Arguvan ilçesinde incelemelerde bulundu

Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan "Mahallelerimizin sorunlarının çözümünde, vatandaşlarımızın refahının artırılmasında muhtarlar olarak yaptığımız başvuruların dikkate alınmasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkıları bulunduğunu bilmekteyiz."

Başkan Gürkan, beraberindeki heyet ile birlikte Arguvan ilçesini ziyaret etti. Arguvan ilçe ziyaretine esnafları gezerek başlayan Başkan Gürkan, daha sonra Siyasi Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret edip çalışmalarında başarılar dileyerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra Arguvan Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığını da ziyaret edip, Arguvan Kültür Kompleksinde muhtarların sorunlarını dinledi.

Arguvan İlçesinde gerçekleştirilen programa Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, AK Parti İlçe Başkanı Kudret Kılıç, MHP İlçe Başkanı Hasan Kınık, CHP İlçe Başkanı Ulaş Çapur, Daire Başkanları, şube müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Aslan: Gözümüzden uzak olsanız da gönlümüzdesiniz

Arguvan Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar adına kısa bir teşekkür konuşması yapan Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan, "Mahallelerimizin sorunlarının çözümünde, vatandaşlarımızın refahının artırılmasında ve kamu hizmetlerinden istifade edilmesi konusunda muhtarlar olarak yapmış olduğumuz başvuruların dikkate alınarak karşılanmasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkıları bulunduğunu bilmekteyiz. Sayın Başkanım, Gözümüzden uzak olsanız da, gönlümüzdesiniz. İlçemize teşriflerinizden, mahallelerimize yapılacak olan hizmetlere vereceğiniz katkılardan dolayı şahsım ve muhtar arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kızıldaş: Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır

Büyükşehir Belediye Başkanını ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu onuru dile getiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretleriyle sorunlara, yerinde birlikte beraber konuşarak çözüm aramaktayız.

Bugün çok farklı bir durum yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hiç yaşanmayan bir şeyi yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın hoşgörüsünün ne kadar geniş düşündüğünün bu anlamdaki ifadesiydi. Sayın Belediye Başkanımız geldiğinde ilçemizdeki bütün Siyasi Partilerin ilçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Bugünkü toplantıya bütün ilçe başkanlarını davet etti. Bu çok güzel ve önemli bir davranıştır. Biz kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan öncede tanıyorduk. Bu noktadaki bakış açısını da biliyorduk. Zaman zaman sohbet ettiğimizde Sayın Başkanın biz ayrıyı, gayrıyı ortadan kaldırmalıyız, birlik beraberliği oluşturmalıyız, hiç kimsenin kimseden farkı olmadığını bu şehre yaşatmalıyız diye söylemleri vardı. Bu günkü uygulamaları ile bunu görmüş oluyoruz. Kendisine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı, Mehmet Kızıldaş daha sonra İlçelerine yapılan hizmetler ile yapılması gerekenler hakkında da bilgiler aktararak ilçelerinin sorunlarını dile getirdi.

Şahin: Büyükşehir Belediyemizin ilçemize ayrı bir hassasiyetleri göstermekte

Toplantı sırasında kısa bir selamlama konuşması yapan Kaymakam Abdullah Şahin ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Yapılmakta olan bu istişare toplantısının ilçemize hayırlar getireceğine inanıyorum. Gerçekleştirilen bu toplantıların her zaman ilçelere faydaları olmuştur. Sorunlar ve talepler birinci ağızdan dile getirilir. Büyükşehir Belediyemiz gerçekten ilçemize ayrı bir hassasiyet göstermekte bundan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Aramıza nifak sokmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz

Gösterilen misafirperverlikten dolayı Arguvanlılara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz ile birlikte ilçelerimize ziyaretler düzenleyerek, ilçelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde ilgili arkadaşlarımızın katıldığı bu toplantılarda ele alarak çözümü için planlamalar yapıyoruz.

İlçelerimizde gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantılar ile ilçelerimizin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemiz için ayrı bir çalışmamız bulunmakta. İlçemizin, tarihi, ekonomik, coğrafik durumundan,sosyal ve kültürel yapısı ile siyasi dengeleri içeren geniş kapsamlı çalışmalar yapmaktayız.

Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu çalışmanın ne kadar sağlıklı olduğunu burada muhtarlarımızla yapacağımız toplantı ile de teyit etmiş olacağız. İlçelerimizde yaptığımız toplantılarda vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın özellikle talepleri yol, ulaşım, altyapı şeklinde olmakta. Belediyecilik hizmetleri anlamında baktığımız zaman bu hizmetler 19. Yüzyıl Belediyecilik hizmetleridir. Biz 21. Yüzyılda eksiklerimizi tamamlamak zorundayız. Bunun için göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımız bize şu hedefi gösterdi; 2004 yılında 'Yerel Kalkınma Başlıyor' dedi. Akabinde 2009 yılında 'İşimiz Hizmet Gücümüz Millet', 2014 yılında 'Daima Hizmet, Daima Millet', 2019 yılında ise tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi Gönül işi' dedi.

Biz Memleket işini gönül işi olarak biliyoruz. Biz gönüller yapmaya geldik. Biz lafla, sözle işleri yürütmek yerine iş yapmaya gayret edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyen, içimize nifak ve fesat sokmak isteyen, bizim değerlerimizle bizi atlatmak isteyen, bizi birbirimize düşman etmek isteyenler var. Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ve edep noktasında da birbirimize karşı sevgi-saygı kuralına uymamız lazım. Biz aramıza nifak sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.

Bizim yönetim anlayışımızda, bizim şemsiyemiz gökyüzüdür. Biz güneş gibi olacağız, penceresini kapatmayan, gözünü kapatmayan güneş ışığından faydalanıyorsa bizim hizmet anlayışımızda aynı. Adil olmamız lazım, adaletli olmamız lazım.

Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Malatya üzerinden düşünürsek Malatya'dır. Arguvan üzerinden düşünürsek Arguvan'dır. Arguvan'ı daha fazla nasıl yaşanabilir, huzurlu bir ilçe haline nasıl getirebiliriz bunun gayret ve çabası içerisinde olmamız lazım.İlçemizin 49 Mahallesi bulunmakta. İlçemizin sorunlarını biliyoruz ama bu sorunları bizzat muhataplarından dinlemek için buradayız" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardandan Mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve sorunları dile getirdiler.