Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kendi çabalarıyla geri dönüşebilen malzemeleri kullanarak sınıfını baştan sona yeniden dizayn eden okul öğretmenini ziyaret etti.



Sosyal medya üzerinden davetleri üzerine Ahmet Haşhaş İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Eda Şentürk ve öğrencilerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Kavuş, geri dönüşüm malzemelerinden okula yeniden kazandırılan eşyalar karşısında hayranlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Bu özel ziyareti anlamlı kılan şey ise, Eda öğretmenin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak kendi emeğiyle sınıfını baştan sona yeniden dizayn etmesi ve öğrencilerine çok daha güzel ve rahat bir fiziki ortamda eğitim almalarını sağlamış olması.



"Farklılık oluşturan ve önderlik eden öğretmenlerimiz sayesinde ortaya güzellikler çıkıyor"



Okul ziyaretine, öğretmen Eda Şentürk'ün geri dönüşüm malzemelerini birer okul eşyasına çevirerek özel bir konsepte dönüştürdüğü sınıftan başlayan Başkan Kavuş, hayranlığını gizleyemeyerek öğretmene teşekkür etti. Farklılık oluşturunca ve önderlik edince ortaya müthiş şeyler çıktığını söylen Başkan Kavuş, "Eda öğretmende bunun en güzel örneklerinden biri. Öğretmenliğini yaptığı sınıfı kendi imkanları ve el emeğiyle bambaşka bir çehreye büründürerek hem çocuklarımızın çok daha güzel bir ortamda eğitim almalarını sağlamış hem de o çocuklara yeni bir ufuk açarak bulunduğu ortamı güzelleştirmenin insanın kendi elinde olduğunu göstermiştir. Eğitim camiamız, müdürü, öğretmeni ve velileri ile okulları ve öğrencileri için bir araya gelip azmettiklerinde çok güzel işler başarıyor. Eda öğretmenin gösterdiği azim bu örneklerden sadece biri. Eda öğretmen ile fedakarca, sevgiyle çalışarak farklılık ve farkındalık oluşturan, eğitimi geniş bir yelpaze olarak görüp yelpazenin her bir parçasının iyileşmesi ve mükemmel olması için emek sarfeden tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"İmam hatipli olmak ayrıcalıklı olmak demektir"



Daha sonra okulun diğer sınıflarını da dolaşarak çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, kendisinin de bir İmam Hatipli olduğunu hatırlattı. Kendi öğrencilik hayatından da örneklerle İmam Hatipli olmanın ne anlama geldiğini anlatan Başkan Kavuş, "İmam Hatip okumak bir ayrıcalıktır ve siz şu an bu ayrıcalığı yaşıyorsunuz. İmam Hatipliler aldıkları eğitim ve sonunda gelen başarılarla herkese örnek oluyorlar. Bende sizler gibi bu okulun havasını teneffüs ederek bu sıralardan mezun oldum. Sizler de aldığınız kaliteli eğitimin yanında kendiniz de fedakarlıklar göstererek başarı merdivenlerini tırmanıp bu ülkeye bu millete büyük hizmetler yapacaksınız" diye konuştu. - KONYA