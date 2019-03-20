Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akıllı Şehir İçin Alman Heyet Kayseri'de"

Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akıllı Şehir İçin Alman Heyet Kayseri'de"

2 saat önce

Şehirlerin artık tek merkezden ve 24 saat esasına dayalı olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman yatırımcı heyetinin 'Akıllı şehir projesi ve yatırımı' için Kayseri'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç:
Şehirlerin artık tek merkezden ve 24 saat esasına dayalı olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman yatırımcı heyetinin 'Akıllı şehir projesi ve yatırımı' için Kayseri'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Kayseri'yi marka şehir yapmak ve geliştirmek isteniyor ise teknolojiden yararlanılması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bir bölge şehri olduğunu ve her geçen gün nüfusunun artığını bu neden ile trafik ve asayiş gibi konularda planlama yapılması gerektiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman Heyetinin ziyaretleri ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

" Güney Kore'nin başkenti Seul 2015 yılında en iyi akıllı şehir seçildi. Trafik sorununu çözmek için akıllı taşıma sistemleri ve akıllı trafik lambaları devreye sulundu. Güvenlik kameraları ve polis iş birliği ile şehir suç oranını düşürüldü. Su projesi ile otomatik olarak parkların sulanması sağladı. Telefonlar için uygulamalar yaptırarak vatandaş ile iletişimini üst düzeyde tuttu ve geri bildirimler ile sürekli kendini geliştirdi. Kayseri Kent Yöneticileri olarak bu tür bir uygulamayı gerçekleştirmek istiyoruz. İşin güzel tarafı artık biz gitmiyoruz, onlar yatırım için ülkemize ve şehrimize geliyorlar. Bu Türkiye'nin ve Kayseri'nin bulunduğu konumun önemli bir ifadesidir."

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman heyetinin akıllı şehir projesi ve uygulaması için alt yapının bulunduğunu ve belediyelerinde buna hazır olduğunu söylediklerini bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:19 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:32:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akıllı Şehir İçin Alman Heyet Kayseri'de"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]