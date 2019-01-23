Son Dakika Haberleri: Başkan Öz, Vatandaşın Sorun ve Taleplerini Dinledi

Başkan Öz, Vatandaşın Sorun ve Taleplerini Dinledi

23 dakika önce

İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Ankara Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, halkın sorunlarını dinledi.

Başkan Öz, Vatandaşın Sorun ve Taleplerini Dinledi, System.String[]
İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Ankara Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, halkın sorunlarını dinledi.

Ankara Caddesi'ni uzun süre dolaşan İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ü gören esnaf ve vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çektirdi. Esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Öz, "Bugün ilçemizin önemli merkezlerinden biri olan Ankara Caddesi'nde vatandaşlarımız ile bir aradayız. Halkımıza kulak verdik. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana halkımızla iç içeyiz. Ülkemizin, ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiği bu dönemde, esnafımızın sıkıntılarına kulak veriyoruz. Diliyorum ki, bu zor günler geçecek, hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın yüzü zamanla gülecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Ankara, Süleyman Altınok, Kartal, İstanbul, Güncel
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