Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile bir araya geldi

6 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İnşaat Mühendisleri Odası'nın 65. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Başkan Özcan, inşaat mühendisleri ile bir araya geldi, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İnşaat Mühendisleri Odası'nın 65. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı. 65'inci yıla özel kutlama gecesinde meslekte 25, 40 ve 50. yılını tamamlayan inşaat mühendislerine plaket ve onur belgeleri verilirken gecede konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, seçim sloganlarından biri olan 'Nazilliyi birlikte yöneteceğiz' sözünü tekrarlayarak mühendislerin her zaman fikir, görüş ve önerilerine açık olduğunu söyledi.


Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirilen galaya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yüksek, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Belediye Başkan Vekilleri Soner Yelkovan, Mustafa Tınaz, Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve İnşaat mühendisleri ile aileleri katıldı.


'Değerli üstatlar' diyerek konuşmasına başlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Sizlerin sayesinde daha güvenli daha emniyetli şehirlerde evlerde konaklıyoruz ve daha güvenli bir şehirde yaşıyoruz. Sürecin en başında söz vermiştik. Demiştik ki; 'Nazilli'yi beraber yöneteceğiz'. Bu güne kadar Nazilli'deki yaptığımız her işte, bütün odaları, bütün paydaşları davet ediyoruz. Yine burada sizlere söz veriyorum, tüm paydaşlarımıza kapımız her zaman sonuna kadar açık. Nazillimiz ile ilgili yapılabilecek her ne varsa teklifsiz tereddütsüz lütfen buyurun gelin başımın üstünde yeriniz var. Bu süreci daha değerli bürokrasi hamleleri ile daha kıymetli hale getirdik. Sizlerle Nazillimizi ve hayatımızı daha iyi kılacağımızı eminim. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.


Yapılan konuşmaların ardından mesleğinde 40'ıncı yılını dolduran mühendislere plaket ve onur belgeleri aileleri tarafından verildi.


Mesleğinde 25. yılını dolduran Gürdal Yüzügüler, Tufan Öz, Nail Özdağ ve Cengiz Öztürk plaket ve Onur belgelerini Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın elinden aldı.


Plaket töreni sonrası 65. yıla özel olarak hazırlanan pasta üyeler ve yönetim kurulu tarafından kesildi. - AYDIN

İnşaat Mühendisleri Odası, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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